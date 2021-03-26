Продюсер "Маски" раскрыла подноготную шоу

Продюсер "Маски" раскрыла подноготную шоу
Кадр youtube.com
Сумачева спокойно относится к критике и сплетням вокруг проекта

Генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева приоткрыла закулисье, раскрыв некоторые секреты популярного проекта "Маска", а также рассказала о своем отношении к сплетням и интригам вокруг шоу.

В интервью с изданием "Собеседник" Сумачева поделилась, что второй сезон программы стал для создателей и настоящим вызовом, так как им предстояло сделать его еще лучше предыдущего по всем показателям. Команда шоу подбирала новых участников так, чтобы они максимально удивили своим звездным статусом и авторитетом как поклонников, так и самих жюри. 

По мнению продюсера проекта, самый большой резонанс из снявших маску героев вызвал Иосиф Пригожин. Было множество обсуждений на фоне его заболевания COVID-19. 

Сумачева рассказывает, что, когда музыкальный продюсер сообщил, что заразился ковидом, съемочная группа сразу начала думать о плане "Б" и искать ему замену. Однако ответственный Пригожин дал им понять, что не подведет. Так и оказалось, он все же выступил, хотя ему было очень сложно принимать участие в проекте.

Вспомнили и ситуацию со Станиславов Садальским, который у себя в "Инстаграме" выложил фотографию Ананаса в первом выпуске и на момент снятия маски, намекнув, что под выступают разные люди. Продюсер шоу назвала его поступок "хайпом", поскольку неоднократно объясняла, что Пригожин поправился на 10 килограммов за время проекта. Также она в целом прокомментировала свое отношение к сплетням и критике, убеждая, что ей только в радость, что проект так много обсуждают, тем самым пиаря его. 

"Либо мы делаем самое лучшее шоу страны и отвечаем за это, либо слушаем Садальского – я выбираю первый вариант", – гордо заявила Сумачева. 

Кроме того, в интервью подняли тему обиды Азизы из-за своего ухода из проекта. Продюсер "Маски" уверена, что никаких обид между ними нет, так как после окончания съемки они все обсудили и мирно разошлись, Азиза просто очень хотела дойти до конца. Эмоции вылетевшей певицы – живой пример того, как сильно переживают участники шоу. 

Также Сумачева поделилась впечатлениями от нового члена жюри – Александра Реввы, который пришел на замену Гарику Мартиросяну. По ее мнению, он отлично вписался в проект, зрители любят наблюдать за его реакциями. 

Продюсер "Маски" также уверяет, что все решения жюри – это сугубо их решения. Говоря о скандале после выступления Бузовой, Сумачева утверждает, что до того, как ведущая "Дома-2" сняла маску, никто в сети не высказывал предположений, что это она. 

В интервью также обсудили вопрос конфиденциальности. Как рассказывает Сумачева, в избежании слива информации было принято решение выводить зрителей из зала, когда герой снимает маску. Такжес каждым присутствующим на съемках заключается договор о неразглашении, по которому предполагается штраф за нарушение. 

Напомним, ранее Ольгу Бузову заподозрили в обмане зрителей шоу "Маска". Многие уверены, что даже на сцену выходил кто-то другой. 

Анна АГАБАБОВА

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