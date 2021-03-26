Все еще убитый горем родитель не смог порадоваться за бывшего зятя

Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев похвастался пополнением в семействе. У знаменитости родился второй сын. Однако не все "бывшие" родственники спешат разделить с Дмитрием эту радость. Так, отец Жанны Фриске Владимир объявил, что и знать не хочет о переменах в личной жизни телеведущего.



После значимого для сферы шоу-бизнеса известия о появлении на свет нового наследника Шепелева журналисты поспешили поинтересоваться реакцией на эту новость у родных Фриске. С Владимиром пообщались по телефону. Судя по резким высказываниям отца покойной певицы, даже младенец не смог примирить его с глубоко нелюбимым бывшим зятем.

Владимир подчеркнул, что ему нет дела до рождения ребенка. Все что его интересует – это возможность общаться с внуком Платоном. Однако Дмитрий всячески этому противостоит.

"Он сделает все, чтобы мне было плохо. Я буду бороться за Платона", – передает слова Владимира издание "Телепрограмма".

В этом же разговоре Фриске отметил, что, если бы новая возлюбленная Шепелева была "нормальной женщиной", она бы вмешалась в конфликт Дмитрия с семьей его покойной супруги. Екатерине Тулуповой стоило бы постараться наладить контакты между конфликтующими родственниками. Однако, по мнению Владимира, новой избраннице Дмитрия дела нет до этих разборок.

Напомним, 26 марта счастливый молодой отец Дмитрий Шепелев опубликовал первый кадр с новорожденным сыном.