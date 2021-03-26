С чего начался роман Абдулова и Алферовой: воспоминания Долинского

С чего начался роман Абдулова и Алферовой: воспоминания Долинского
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Абдулов поселил возлюбленную у матери друга

Заслуженный артист России Владимир Долинский вспомнил, как начались отношения Александра Абдулова и Ирины Алферовой. Их называли самой красивой актерской парой советского кино. 

В интервью с издательством "7 дней" Долинский рассказал, что познакомились они с Абдуловым в театре "Ленком", куда он пришел работать. Они сразу стали товарищами, пронеся в итоге свою дружбу через всю жизнь. 

"Можно даже сказать, что на какое-то время стали как братья", – добавляет Долинский. 

Чуть позже художественный руководитель театра взял в труппу "Ленкома" Ирину Алферову. Долинский вспоминает, что девушке негде было жить, поскольку она была провинциалкой из Новосибирска. Денег у приехавшей покорять Москву начинающей актрисы не было, поэтому снять комнату она тоже не могла. Когда Абдулов начал ухаживать за ней, он попросил маму Долинского, с которой они были в прекрасных отношениях, приютить девушку. На тот момент у звезды фильма "Гений" тоже не было ни собственной квартиры, ни денег, а лишь огромное желание помочь возлюбленной. 

"Мама сказала: "Конечно можно". Мама была добрая, а Ирка очень нежная, такая вкрадчивая. Поэтому они легко задружились", – рассказывает Долинский. 

В итоге актеры поженились, Абдулов принял дочь Алферовой Ксению как родную. Однако спустя 17 лет супруги развелись. 

Напомним, Александр Абдулов ушел из жизни 13 лет назад. После смерти звезды "Чародеев" его вдова уверяла, что никогда больше не выйдет замуж. Тем не менее, не так давно Ирина Алферова не стала опровергать новый роман.

Анна АГАБАБОВА

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