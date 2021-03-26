Без вмешательства хирурга было не обойтись

Некоторое время назад подозрительное образование на лице любимца миллионов Дмитрия Диброва серьезно встревожило почитателей его таланта. Как оказалось, припухлость не была совсем уж безобидной, и шишку пришлось удалять хирургическим путем.



О проблемах со здоровьем ведущего популярного телешоу "Кто хочет стать миллионером" рассказала его любимая супруга Полина. Журналисты попытались выяснить у девушки, что за необычное образование появилось на лице ее супруга.

Стоит отметить, что шишка была видна невооруженным глазом и сразу привлекала к себе внимание. Образование было заметно на видеороликах, которые публиковал Дибров. Объемистая припухлость располагалась на правой щеке знаменитости ближе к подбородку.

Полина Диброва подтвердила, что такая проблема действительно была. В итоге телеведущему пришлось лечь под нож хирурга. По словам супруги знаменитости, к косметологии данная процедура отношения не имела. При этом девушка подчеркнула, что никаких "страшных заболеваний" у ее возлюбленного нет. Опухоль удалили, и теперь все в порядке, передает слова Полины издание "Комсомольская правда".

К слову, периодически состояние Дмитрия Диброва вызывает опасение у его поклонников. Так, на прощании с режиссером Борисом Грачевским молодой супруге пришлось под руку вести разбитого горем телеведущего.