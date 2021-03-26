Умер знаменитый российский художник

Творца не стало на 69-м году жизни

В культурной сфере произошла настоящая трагедия. Из жизни ушел популярный художник Никита Алексеев. Живописец покинул этот мир после продолжительной болезни.

Алексеев вел активную творческую жизнь. Он работал иллюстратором, в 1980-х годах проводил выставки живописи прямо у себя дома.

Работы знаменитости хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, а также во множестве частных коллекций.

О печальном событии на своей странице в "Фейсбук" рассказал галерист Марат Гельман.

Напомним, на прошлой неделе скончался актер из легендарного фильма "Приключения Электроника". Жизнь Александра Казимирова оборвалась на 77-м году.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Последствия аварии в Суэцком канале для России оценили эксперты

Блокировка пути создала сложности для поставок СПГ, но повысила цены на нефть сорта Urals

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей