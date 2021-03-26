Творца не стало на 69-м году жизни

В культурной сфере произошла настоящая трагедия. Из жизни ушел популярный художник Никита Алексеев. Живописец покинул этот мир после продолжительной болезни.



Алексеев вел активную творческую жизнь. Он работал иллюстратором, в 1980-х годах проводил выставки живописи прямо у себя дома.

Работы знаменитости хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, а также во множестве частных коллекций.

О печальном событии на своей странице в "Фейсбук" рассказал галерист Марат Гельман.

Напомним, на прошлой неделе скончался актер из легендарного фильма "Приключения Электроника". Жизнь Александра Казимирова оборвалась на 77-м году.