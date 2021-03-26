Музыкальный критик также перечислил российских исполнительниц, которые всегда пели вживую

Скандально известный музыкальный критик Сергей Соседов часто неодобрительно высказывается в адрес российских исполнителей. Он резко негативно относится, когда звезды поют под фонограмму.

В эфире программы "Рожденные в СССР" критик вспомнил, что еще при жизни советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон продвигал законопроект о запрете выступлений на сольных концертах под фонограмму. Соседов не сомневается, что петь вживую на протяжении 2 часов не легко, но его очень сильно бесит, что билеты на концерты звезд продаются за огромные деньги, а в итоге зрителям просто включают студийную запись.

Противник фонограммы рассказывает, что Лайма Вайкуле, Лариса Долина и Алла Пугачева всегда пели вживую, а вот София Ротару с начала 1980-х физически уже не могла петь. Также Соседов поделился, что никогда не слышал живое исполнение Ирины Аллегровой.

"Хочется спросить: "Ирочка, а вы вообще умеете петь вживую?"" – добавил критик.

Также Соседов высказал свое мнение о шансах певицы Манижи, представляющей Россию на "Евровидении-2021". По его мнению, юная исполнительница достаточно талантлива. А вот выбор песни для конкурса критик не одобрил.

"Она просто орет дурняком. Я бы хотел, чтоб этот номер вообще не поехал. Это позорно", – подчеркнул Соседов.

Однако музыкальный критик не первый, кто негативно высказывается о выборе участницы "Евровидения" от России. Недавно лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался, что песня, которую певица исполнит на конкурсе, абсолютно не подходит под формат шоу.

Напомним, Манижа выступит на "Евровидении" с композицией под названием Russian woman, что в переводе с английского означает "Русская женщина".

