Актер Горонок частично парализован после инфаркта: "Рука не работает"

Актер Горонок частично парализован после инфаркта: "Рука не работает"
Фото: pixabay.com
Врачи не раз советовали звезде фильма "Все будет хорошо" лечь в больницу, но тот отказывался

Марк Горонок перенес обширный инфаркт. Актера увезли на скорой в больницу. Сейчас за ним наблюдают медики, состояние пока оценивают как тяжелое.

Артист, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, пообщался с журналистами и раскрыл подробности случившегося. По словам Марка, на днях ему стало плохо – беспокоили сильные боли в груди. Пришлось вызывать скорую – медики диагностировали инфаркт. Артист оказался частично парализован, сейчас у него не двигается правая рука.

В своем состоянии Горонок обвиняет жену – мол, довела своими сообщениями. Напомним, у пары серьезные проблемы в отношениях, они на грани разрыва. Анна ранее уличила супруга во вранье – по ее словам, актер сообщил, что жена и дочь умерли. Марк пошел на такой шаг, чтобы друзья дали ему денег на алкоголь. Сам артист возмутился такими заявлениями – ничего подобного, по его словам, он не говорил, пишет "СтарХит".

Проблемы со здоровьем были у артиста давно, однако ранее он не прислушался к советам врачей и не захотел ложиться в больницу.

Напомним, Горонок, по данным СМИ, уже подал на развод. Он обвинил жену в том, что она не дает ему встречаться с дочкой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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