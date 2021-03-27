Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении"

Новая песня от республики не прошла отбор

Белоруссия отстранена от участия в "Евровидении". Такое решение принял Европейский вещательный союз.

Причина кроется в том, что новая песня, выдвинутая республикой, противоречит всем правилам конкурса, говорится на официальном сайте "Евровидения".

Напомним, ранее в Роттердам должна была ехать белорусская группа "Галасы ЗМеста". Первую композицию, предложенную коллективом, посчитали политизированной, что шло вразрез с общей атмосферой мероприятия.

Группа выбрала новую песню, однако и она не ответила имеющимся требованиям. В конечном итоге участников лишили возможности представлять государство на конкурсе, передает "RT на русском".

Анастасия ГОРЮНОВА

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Евровидение=Гейровидение+вонючие англосаксы
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