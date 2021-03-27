Артист признался, что столкнулся с настоящей травлей

Лев Лещенко вспомнил о том, через какие трудности ему пришлось пройти из-за коронавируса. 11 марта прошлого года певец прилетел из Америки, но не стал соблюдать режима самоизоляции. Через день после возращения на Родину артист появился на светском мероприятии, а еще через несколько дней слег с COVID-19. После этого многие представители российского шоу-бизнеса обвинили Льва Валерьяновича в том, что он стал разносчиком заразы.

По словам Лещенко, вирус он подхватил не за границей, а в России.

"Заболел я, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях. Я прилетел 11 марта, а 13-го посетил день рождения сестры Игоря Крутого Аллы", – объяснил певец.

Исполнитель хита "Прощай" отметил – на вечеринке было много людей, которые чисто теоретически могли быть заражены коронавирусом.

17 марта Лещенко стал одним из приглашенных гостей передачи "Прямой эфир". Выпуск был посвящен певице Валентине Толкуновой. А уже на следующий день состояние знаменитости ухудшилось. Через пять дней Лев Валерьянович сдал положительный тест на COVID-19 и был госпитализирован в Коммунарку.

Некоторые звезды, контактировавшие с артистом и позже заболевшие коронавирусом, заявили, что заразу они подхватили именно от него. Так, Дана Борисова стала одной из тех, кто обвинил певца в распространении вируса. Лев Валерьянович назвал телеведущую "странной девочкой" и напомнил, что она лечилась от алкоголизма.

Артист прокомментировал и слова Ксении Собчак, которая тоже перевела все стрелки на него.

"Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил", – резко высказался Лещенко.

Он добавил, что не ожидал подобной негативной реакции от общественности, передает "Собеседник".

Ранее стало известно, что Лещенко поддержал Бузову в ее желании исполнить гимн России.