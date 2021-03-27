Музыканта искали с 25 марта

Тело основателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого нашли в Москве-реке спасатели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Музыканта искали с 25 марта. Он ушел на прогулку с собакой и не вернулся. Как стало известно позже, Липницкий вышел на лыжах на лед Москвы-реки. Уже тогда в прессе появились неутешительные данные, что артист провалился под лед и утонул. Музыканту было 68 лет.

Местная жительница ранее раскрыла подробности трагедии. По ее словам, сначала под лед провалился пес Александра. Он бросился спасать питомца и в итоге утонул сам.

Дата и место прощания с Александром Липницким пока не названы.