Как выглядят внучки Легкоступовой Николь и Аврора: фото

Как выглядят внучки Легкоступовой Николь и Аврора: фото
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/https://www.globallookpress.com/
Девочек впервые вывели в свет

Дочь покойной Валентины Легкоступовой Анетта Бриль появилась на публике с детьми. Фотографии Николь и Авроры впервые появились в Сети.

Для выхода Анетта с дочками выбрали семейный лук: все трое нарядились в светлые футболки и юбки-пачки. Завершили образ черные куртки-косухи. Фотографию внучек Легкоступовой в своем Инстаграм опубликовал светский обозреватель Феликс Грозданов.

Анетта замужем за предпринимателем Станиславом Брилем. О детях наследница знаменитой певицы упоминала вскользь, общаясь с журналистами, но предпочитала скрывать девочек от публики.

После трагической смерти Легкоступовой ее дочь продолжает выяснять отношения со вдовцом артистки. Ранее она обвинила Фирсова в том, что он специально спаивал супругу, чтобы заполучить наследство.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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