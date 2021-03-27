Девочек впервые вывели в свет

Дочь покойной Валентины Легкоступовой Анетта Бриль появилась на публике с детьми. Фотографии Николь и Авроры впервые появились в Сети.

Для выхода Анетта с дочками выбрали семейный лук: все трое нарядились в светлые футболки и юбки-пачки. Завершили образ черные куртки-косухи. Фотографию внучек Легкоступовой в своем Инстаграм опубликовал светский обозреватель Феликс Грозданов.

Анетта замужем за предпринимателем Станиславом Брилем. О детях наследница знаменитой певицы упоминала вскользь, общаясь с журналистами, но предпочитала скрывать девочек от публики.

После трагической смерти Легкоступовой ее дочь продолжает выяснять отношения со вдовцом артистки. Ранее она обвинила Фирсова в том, что он специально спаивал супругу, чтобы заполучить наследство.