Актер не мог избавиться от вредной привычки

Игорь Кваша скончался 30 августа 2012 года. Телеведущего не стало на 80-м году жизни. Спустя 8 лет после кончины артиста его сын Владимир решил рассказать, из-за чего произошла эта трагедия.

Официальной версией смерти Кваши назвали обострение проблем с легкими. По словам наследника, актер долгое время страдал от недуга. При этом Игорь Владимирович собственноручно ухудшал ситуацию. Телеведущий был заядлым курильщиком, что в его случае было попросту противопоказано.

"Мы понимали, что он мог уйти из жизни при любом приступе. Бывало, отменялись съемки или спектакли из-за этих приступов. Папа пробовал бросать курить, но все это было ненадолго", – отметил Владимир.

Он рассказал, что в последний раз он видел отца за два дня до его смерти. Тогда артист лег в больницу на плановое обследование. Сын знаменитости заехал в медучреждение, чтобы попрощаться с родителем. Мужчина собирался ехать в Германию, передает "Собеседник".

Владимир вспомнил, что в тот день ничего не предвещало беды. Состояние Кваши не вызывало опасений. Отец и сын вместе посмотрели фильм, а также поговорили о жизни.

"Никто не подозревал, что он не выйдет из больницы", – добавил наследник актера.

Напомним, Владимир появился в браке телеведущего и врача Татьяны Путиевской. Супруги сыграли свадьбу в 1956 году, а через год у них родился первенец.

Игорь Кваша снялся во многих кинокартинах. В его фильмографию входят такие работы, как "Достояние республики", "Тот самый Мюнхгаузен", "Человек с бульвара Капуцинов", "Сердца трех", "Московская сага" и других.