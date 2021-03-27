Пара узаконила отношения в одном из столичных ЗАГСов

Недавно появились слухи о том, что Сергей Жигунов женился на Виктории Ворожбит. На эту мысль общественность натолкнули неоднозначные публикации возлюбленных в "Инстаграм". Так, накануне актер поделился фото, на котором запечатлена его рука с обручальным кольцом на пальце, а журналистка показала снимок нежного букета тюльпанов. Сегодня информация о свадьбе пары подтвердилась.

В распоряжении "СтарХита" оказались фотографии с тайной свадьбы Жигунова и Ворожбит. Примечательно, что звезда "Моей прекрасной няни" и его избранница тщательно скрывают свою личную жизнь. В личных микроблогах обоих даже нет совместных снимков.

Судя по праздничным кадрам, Сергей и Виктория находятся на седьмом небе от счастья. Новоиспеченные супруги улыбаются, наслаждаясь обществом друг друга и грандиозным моментом.

Стоит обратить внимание на внешний вид пары. Жигунов отдал предпочтение классическому костюму темно-синего цвета и белой рубашке. От галстука и прочих мужских аксессуаров артист отказался. Что касается Ворожбит, то она надела обтягивающее платье ярко голубого цвета. Наряд журналистки впечатляет: в глаза бросаются такие детали, как необычный воротник, расклешенные рукава и аккуратные серьги. В руках Виктории можно заметить тот самый букет из ее Инстаграм.

По информации СМИ, Сергей и Виктория узаконили отношения в одном из столичных ЗАГСов.

Неизвестно, когда супруги решатся рассказать о своей связи. Ведь многие поклонники уже знают о новом этапе в жизни актера и журналистки.

Ранее стало известно о том, что Жигунов лишился квартиры из-за многомиллионных долгов.