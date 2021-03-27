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В январе этого года стало известно о том, что Валерия стала бабушкой. В семье сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы появилась дочь. Новорожденную назвали необычным именем – Селин. На своей инстаграм-странице супруг исполнительницы хита "Часики" показал, как артистка проводит время с внучкой.
На данный момент семья в полном составе отдыхает в Дубае. На записи видно, как сидящие в бассейне Валерия и Арсений опускают малышку в воду.
"Первая попытка заплыва с внучкой", – подписал видео Пригожин.
Когда Шульгин окунул дочь в бассейн, девочка начала недовольно кричать. Певица внимательно следила за каждым движением наследника. Знаменитость предположила, что ребенок начал плакать из-за голода. Артистка добавила, что решение остудить Селин было правильным.
Все это время рядом с супругом и звездной свекровью стояла Лиана. Девушка забрала дочь из рук избранника и укутала ее в мягкий плед.
Подписчики Пригожина пришли в восторг, глядя на умилительное семейное видео. Однако нашлись и те, кто раскритиковал звездное семейство.
Несколько пользователей Сети обратили внимание на то, что маленького ребенка купают в общем бассейне. Действительно, на заднем плане можно увидеть других отдыхающих, прячущихся от жары в воде.
"Вы с ума сошли от радости???? Бассейн для взрослых, кругом вирусы", "Совсем безбашенные. Ладно, сын (папа) ничего еще не понимает. Но бабушка с дедушкой куда смотрят?", "В хлорку малышку..." – написали комментаторы.
Ранее Виктор Дробыш рассказал об унижении Валерии на "Евровидении".
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