Певец рассказал о странных вкусовых предпочтениях наследницы

Игорь Николаев периодически публикует на своей инстаграм-странице трогательные фотографии с 5-летней дочерью Вероникой. В этот раз музыкант не стал изменять традиции и показал два свежих фото любимой наследницы.

На снимках Вероника запечатлена в белой кофте с рисунком единорога и двумя косичками. В одной руке девочка держит лимон, а в другой – соленый огурец. По всей видимости, она решила устроить дегустацию на камеру.

Судя по второй фотографии, дочь Николаева попробовала фрукт. Маленькая красавица забавно сморщилась от вкуса цитрусового.

"Пробовали лимон с соленым огурчиком?) Киссссло, но оччччень вкусно!))" – написал Игорь Юрьевич.

Подписчики артиста пришли в восторг, глядя на кадры с Вероникой.

"Сладкая", "Гурманка растет!", "Милашка-очаровашка", "Куколка маленькая!", "Копия папы", "Нежная, милая девочка", – отметили интернет-пользователи.

Напомним, Вероника появилась в браке исполнителя хита "Дельфин и русалка" и певицы Юлии Проскуряковой. Супруги узаконили отношения в 2010 году. Артистка стала третьей по счету избранницей музыканта.

Первой женой Николаева была Елена Кудряшова. В 1978 году она подарила звездному мужу дочь Юлию. Сейчас старшая наследница исполнителя живет в США.

Вторая супруга знаменитости – Наташа Королева. Они прожили в браке около девяти лет.

Ранее Николаев вспомнил о болезни своего близкого друга Игоря Крутого.