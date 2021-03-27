Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Игорь Николаев периодически публикует на своей инстаграм-странице трогательные фотографии с 5-летней дочерью Вероникой. В этот раз музыкант не стал изменять традиции и показал два свежих фото любимой наследницы.
На снимках Вероника запечатлена в белой кофте с рисунком единорога и двумя косичками. В одной руке девочка держит лимон, а в другой – соленый огурец. По всей видимости, она решила устроить дегустацию на камеру.
Судя по второй фотографии, дочь Николаева попробовала фрукт. Маленькая красавица забавно сморщилась от вкуса цитрусового.
"Пробовали лимон с соленым огурчиком?) Киссссло, но оччччень вкусно!))" – написал Игорь Юрьевич.
Подписчики артиста пришли в восторг, глядя на кадры с Вероникой.
"Сладкая", "Гурманка растет!", "Милашка-очаровашка", "Куколка маленькая!", "Копия папы", "Нежная, милая девочка", – отметили интернет-пользователи.
Напомним, Вероника появилась в браке исполнителя хита "Дельфин и русалка" и певицы Юлии Проскуряковой. Супруги узаконили отношения в 2010 году. Артистка стала третьей по счету избранницей музыканта.
Первой женой Николаева была Елена Кудряшова. В 1978 году она подарила звездному мужу дочь Юлию. Сейчас старшая наследница исполнителя живет в США.
Вторая супруга знаменитости – Наташа Королева. Они прожили в браке около девяти лет.
Ранее Николаев вспомнил о болезни своего близкого друга Игоря Крутого.
Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства
Наши спортсменки впервые в истории забрали все медали