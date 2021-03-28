Актриса почти не выходит из дома

Наталья Фатеева, похоже, теперь до конца своих дней будет передвигаться только с помощью костылей. Даже по своей квартире она не может ходить самостоятельно. Сама же актриса лишь тяжело вздыхает и уверяет, что стала жертвой халатных московских врачей.

Оказалось, что не так давно у звезды "Три плюс два" была операция по замене тазобедренного сустава. Казалось, что опасность миновала и можно выдохнуть, то из-за занесенной инфекции у актрисы начались проблемы со здоровьем.

Фатеева уверена, что ее лечили неверно. Вместо еще одной операции и антибиотиков ей назначали постоянные перевязки, на которые актриса ездила на протяжении трех месяцев. В итоге ее состояние только ухудшилось.

Тогда знаменитость обратилась за помощью в другую больницу, где ей тут же выписали направление на операцию, пишет "Собеседник". Правда, перед этим ей пришлось неделю лежать в вестибюле больницы и ждать очереди.

"Инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань – нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях",

– сокрушается Фатеева.

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