"Инфекция съела мягкую ткань": Фатеева рассказала о своем состоянии

"Инфекция съела мягкую ткань": Фатеева рассказала о своем состоянии
Наталья Фатеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса почти не выходит из дома

Наталья Фатеева, похоже, теперь до конца своих дней будет передвигаться только с помощью костылей. Даже по своей квартире она не может ходить самостоятельно. Сама же актриса лишь тяжело вздыхает и уверяет, что стала жертвой халатных московских врачей. 

Оказалось, что не так давно у звезды "Три плюс два" была операция по замене тазобедренного сустава. Казалось, что опасность миновала и можно выдохнуть, то из-за занесенной инфекции у актрисы начались проблемы со здоровьем. 

Фатеева уверена, что ее лечили неверно. Вместо еще одной операции и антибиотиков ей назначали постоянные перевязки, на которые актриса ездила на протяжении трех месяцев. В итоге ее состояние только ухудшилось. 

Тогда знаменитость обратилась за помощью в другую больницу, где ей тут же выписали направление на операцию, пишет "Собеседник". Правда, перед этим ей пришлось неделю лежать в вестибюле больницы и ждать очереди. 

"Инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань – нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях", 

– сокрушается Фатеева. 

Ранее разведчик Любимов рассказал о тайном романе со звездой советского кино. Женатый мужчина боялся, что английская контрразведка узнает о его измене, но ничего не смог с собой поделать. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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