Дети Диброва едва не погибли из-за обрушившегося потолка в доме

Дети Диброва едва не погибли в собственном доме
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
К счастью, наследники телеведущего не пострадали

Дмитрий Дибров и его супруга живут в роскошном трехэтажном особняке на Рублевке. Не так давно в доме произошло ЧП, из-за которого дети телеведущего могли серьезно пострадать. 

Супруга Диброва вспомнила, что однажды ее разбудила бабушка, которая звала на помощь. Время было примерно 6 утра. Женщина заявила, что на детей на втором этаже обрушился потолок. Перепуганная Полина тут же бросилась в комнату к наследникам. 

К счастью, все обошлось. 11-летнего Сашу, 7-летнего Федю и 5-летнего Илью спасли их же кроватки. Супруга Диброва сделала кроватки с крышей, поэтому обрушившийся потолок упал не на детей, а на навес. 

Оказалось, что потолок обрушился из-за прорванной трубы с горячей воды. Из-за потопа серьезно пострадали также паркет и обои. Сейчас супруге Диброва вновь придется вкладывать большие средства в ремонт дома. 

"Запах передать невозможно, ужасный, это сырость, поэтому стоит штука, которая обогревает, специально просушивает", 

посетовала Диброва в эфире шоу "Ты не поверишь". 

Ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?", кстати, не знает о многомиллионных суммах, которые его жена тратит на ремонт. 

Ранее жена Диброва рассказала об операции, которую телеведущий не так давно перенес. Ему удалили странную шишку с лица. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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