Цымбалюк-Романовская решила "отдать долг" вдове Грачевского

Цымбалюк-Романовская решила "отдать долг" вдове Грачевского
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пианистка пришла на вечер памяти режиссера

Вдова Бориса Грачевского через два месяца после смерти режиссера до сих пор не пришла в себя. Наоборот, Екатерина признается – с каждым днем ей становится все хуже из-за нестерпимой тоски по супругу. Она пыталась обращаться за помощью к специалистам, но все тщетно. Единственное, что придает ей сил – маленький сын. 

На вечере памяти Грачевского Белоцерковской и вовсе стало плохо. Женщине пришлось слушать множество трогательных речей, посвященных мужу, что в итоге довело ее до ужасного состояния. Вдова упала в обморок, выводить ее из зала, еле державшуюся на ногах, пришлось нескольким мужчинам. 

Прорваться к Екатерине пытается Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка намерена вернуть вдове долг. Она рассказала журналистам программы "Ты не поверишь!", что в после смерти Армена Джигарханяна Белоцерковская была одной из немногих, кто выразил ей слова поддержки. 

"Мы не делали это публично. И это правильно. И я безусловно поддерживаю ее очень, я понимаю ее состояние", – рассказала она.

Вдове Грачевского по наследству должны перейти акции "Ералаша" – их половина принадлежала покойному режиссеру. И хотя раньше дело было довольно прибыльным, сейчас, поговаривают друзья Грачевского, бизнес погряз в долгах. Они не исключают, что именно это могло сказаться на здоровье основателя "Ералаша". Масла в огонь подливала и смертельная болезнь, которую нашли у него до заболевания коронавирусом. 

Роман ИГНАТОВ

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