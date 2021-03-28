Состояние артистки вызывает опасения

Любимицу миллионов Валентину Талызину привезли на светское мероприятие в инвалидном кресле. Состояние здоровья знаменитости резко ухудшилось, и сейчас она не может перемещаться без посторонней помощи.



Проблемы у звезды культовых кинолент "Ирония судьбы, или С легким паром", "Старики-разбойники", "О бедном гусаре замолвите слово", "Большая перемена" и других начались в 2019-м году. Тогда Валентину Илларионовну разбил инсульт. В результате у советской артистки начали отказывать ноги. Знаменитость решила прибегнуть к целителям из Китая. В Поднебесной Талызина прошла терапию иглоукалывания.

Однако китайским медикам не удалось поставить звезду на ноги. Более того, состояние артистки ухудшилось. Теперь она испытывает страшные боли в колене. Валентина Илларионовна сокрушалась: вероятно, целители ошиблись и не туда воткнули иголки. Теперь звезда вынуждена пользоваться инвалидным креслом.

Недавно она побывала на вечере памяти режиссера Шухрата Аббасова. Знаменитость была одета в черный брючный костюм. Свежую фотографию Талызиной опубликовало издание "Экспресс-газета". Теперь звезда киноэкранов перемещается в окружении большого числа помощников – без них Валентине Илларионовне не под силу справиться даже с самыми простыми задачами.

К слову, несколько месяцев назад Талызина рассказала о многолетней вражде с Аллой Пугачевой. Примадонна невзлюбила актрису после съемок в фильме "Ирония судьбы".