Талызина приехала на светское мероприятие в инвалидной коляске

Талызина приехала на светское мероприятие в инвалидной коляске
Валентина Талызина. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Состояние артистки вызывает опасения

Любимицу миллионов Валентину Талызину привезли на светское мероприятие в инвалидном кресле. Состояние здоровья знаменитости резко ухудшилось, и сейчас она не может перемещаться без посторонней помощи.

Проблемы у звезды культовых кинолент "Ирония судьбы, или С легким паром", "Старики-разбойники", "О бедном гусаре замолвите слово", "Большая перемена" и других начались в 2019-м году. Тогда Валентину Илларионовну разбил инсульт. В результате у советской артистки начали отказывать ноги. Знаменитость решила прибегнуть к целителям из Китая. В Поднебесной Талызина прошла терапию иглоукалывания.

Однако китайским медикам не удалось поставить звезду на ноги. Более того, состояние артистки ухудшилось. Теперь она испытывает страшные боли в колене. Валентина Илларионовна сокрушалась: вероятно, целители ошиблись и не туда воткнули иголки. Теперь звезда вынуждена пользоваться инвалидным креслом.

Недавно она побывала на вечере памяти режиссера Шухрата Аббасова. Знаменитость была одета в черный брючный костюм. Свежую фотографию Талызиной опубликовало издание "Экспресс-газета". Теперь звезда киноэкранов перемещается в окружении большого числа помощников – без них Валентине Илларионовне не под силу справиться даже с самыми простыми задачами.

К слову, несколько месяцев назад Талызина рассказала о многолетней вражде с Аллой Пугачевой. Примадонна невзлюбила актрису после съемок в фильме "Ирония судьбы".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

"Нет сомнений": глава ЛНР о вхождении Донбасса в состав России

Пасечник заявил, что жители самопровозглашенной республики будут отстаивать свои интересы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей