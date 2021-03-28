Зрители не в восторге от нового сезона

В этом году почти каждый новый выпуск "Маски" заканчивается скандалом. То Иосиф Пригожин, который в каждом выпуске выглядел по-разному, то обидевшаяся на членов жюри Азиза, то Ольга Бузова, вместо которой, вероятно, выступал кто-то другой. Вишенкой на торте стал слитый в Сеть список участников, которых еще не успели раскрыть.

Сейчас руководство нашумевшего проекта пытается найти хоть как-то выход из сложившейся ситуации.

"У нас, конечно, все в шое <...> Потому как смотреть зрителям будет неинтересно. Могу сказать одно: неточность в списке все же есть",

– объяснили создатели "Маски" "Собеседнику".

Зрители лишь предполагают, что руководство может поменять некоторых участников, чтобы хоть как-то сохранить интригу. Мол, разницу вряд ли кто-то заметит, ведь звезды все равно выступают в костюмах и под масками.

Возмущенные зрители также не понимают, почему члены жюри "тянут" некоторых артистов, которых уже давно пора бы выкинуть. Активисты даже предложили написать петицию на имя Владимира Путина, чтобы тот закрыл скандальное шоу.

Неясно, чем это все закончится, но руководство телеканала "Маску" добровольно вряд ли закроет, ведь рейтинги передачи бьют всевозможные рекорды.

Ранее продюсер скандального шоу рассказала, что же творится за кулисами "Маски". Юлия Сумачева приоткрыла завесу тайны и прокомментировала все скандалы, которые успели произойти за несколько недель проекта.