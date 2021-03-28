"Не Моцарт": Собчак резко высказалась о Крутом

"Не Моцарт": Собчак резко высказалась о Крутом
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка устроила разборки с Сергеем Лазаревым

Ксения Собчак в последнее время то и дело оказывается в центре скандалов. В этот раз знаменитость сцепилась с Сергеем Лазаревым, который не согласился с нелестным высказыванием журналистки в адрес Игоря Крутого. 

Скандальная блондинка усомнилась в таланте известного композитора, чем очень возмутила Лазарева. 

"Слушайте, честно говоря, Игорь Крутой – это не Моцарт. Давайте честно", 

отметила Собчак в шоу "Ты не поверишь". 

На все возражения своего оппонента Ксения лишь едко отметила, что Сергей "завелся". 

Также телеведущая решила наконец развеять слухи о своей беременности. Собчак раскрыла тайну, почему на некоторых фотографиях у нее идеально плоский живот, а на других он надут так, будто бы знаменитость находится в положении. 

"Я просто люблю поесть. Йогой занимаюсь. Я не беременная, а просто жру много", 

– отшутилась блондинка, продемонстрировав те навыки, которым она научилась, регулярно занимаясь дыхательной гимнастикой. 

Ранее Лев Лещенко ответил обвинившей его в распространении COVID-19 Собчак. Народный артист отметил, что журналистка "открыла свой поганый рот". По словам исполнителя хита "Прощай", он столкнулся с настоящей травлей, чего он совсем не ожидал. 

Также Ксении досталось и от Семена Слепакова, который посвятил Собчак и скопинскому маньяку нелестное стихотворение. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость174414
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а стоит ли ей заводить детей, какое воспитание она может дать... эта "какашка" в красивом фантике....
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