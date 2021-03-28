Зрители поддержали точку зрения артиста

Максим Галкин считает, что Валерия Ланская провалилась со своим выступлением в образе Димаша Кудайбергена на шоу "Точь-в-Точь". Юморист не согласился со своими коллегами, назвав перевоплощение провальным.

Ярмольник, Аверин и Боярский поставили Ланской максимальные оценки. А вот Максим Галкин не стал поддаваться общему мнению, поставив лишь три балла и заявив, что увиденное им было катастрофой. Артист отметил, что у казахстанского певца есть феноменальная особенность владения голосом – то, что отличает его од других.

"Это было ужасно, ребята, вы меня простите. Нельзя ради того, что ты берешь там эти ноты высокие, полпесни "давиться" этим низом", – заявил Галкин.

Артист отметил, что Димаш обладает невероятным талантом, а все время, что шел номер, он переживал, как Ланская берет сложные ноты.

После выхода шоу в эфир зрители были солидарны с юмористом. Народ отметил, что повторить пение Димаша не в состоянии никто.

"Это, конечно, позор и провал! Димаш недосягаем!!!", "Абсолютно согласна с Галкиным", – написали люди в комментариях под видео.

Ранее появилась новость, что популярное шоу "Маска" могут лишить нескольких героев после скандала. В Сеть слили расшифровку, кто именно находится за костюмами. Пока решение о дальнейшей судьбе программы еще принимают, но не исключено, что сезон могут закрыть.