Звезды эстрады давно находятся в разладе

Многих интересует, что за черная кошка пробежала между поп-королем Филиппом Киркоровым и Примадонной Аллой Пугачевой. Знаменитости продолжительное время не общаются и, по слухам, вдрызг разругались. Однако, что стало причиной разрыва, до сих пор не удалось выяснить. От провокационных вопросов оба уходят. Впрочем, Киркоров недавно признался, что иногда тоскует и нуждается в общении.



Стоит отметить, что вездесущие журналисты уже порядком поднадоели знаменитости. Очередной вопрос об его отношениях с Аллой Борисовной вывел певца из себя. Было видно, что артисту не хочется говорить на эту тему. В эфире телепередачи "Ты не поверишь!" на соответствующий вопрос Киркоров эмоционально заявил:

"Отстаньте уже от Аллы Борисовны!"

Далее Филипп Бедросович в свойственной ему манере начал отшучиваться. Он объявил, что прекрасно чувствует себя в одиночестве, так как может ходить "туда-сюда".

"Хотя, конечно, иногда хочется какого-то общения", – в итоге признался Киркоров.

Нужно ли ему общение именно с Примадонной осталось тайной. Однако известно, что даже после развода две знаменитости тепло относились друг к другу и были настоящими друзьями до загадочной ссоры.

В том же комментарии артист рассказал о своих предпочтениях. Оказалось, он положил глаз на Ани Лорак и Анастасию Стоцкую. Обе сейчас находятся в разводе и возможно готовы занять место в сердце короля эстрады.

Судя по всему, эти две певицы не единственные претендентки на завидного жениха. Недавно Филипп Киркоров и Ольга Бузова спровоцировали слухи о романе.