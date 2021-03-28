Могилу Джигарханяна забросили спустя несколько месяцев после похорон

Могилу Джигарханяна забросили спустя несколько месяцев после похорон
Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На место, судя по всему, перестали ходить родные

Место, где похоронен Армен Джигарханян сейчас выглядит замусоренным и брошенным. Как пишет "Экспресс Газета", родственники забыли про могилу артиста спустя всего четыре месяца после церемонии. 

Джигарханяна не стало в ноябре прошлого года. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью. Похоронами занималась вдова Татьяна Власова, позже из США приехал приемный сын, чтобы почтить память актера. 

Знакомые Джигарханяна утверждали, что тот умирал в мучениях, поскольку никто не следил за состоянием старика. В частности, об этом сообщал Евгений Петросян.

Сейчас могила артиста выглядит печально. До сих пор там огромная гора сгнивших живых цветов, которые принесли после церемонии прощания поклонники и друзья. Рядом с местом захоронения раскиданы разбитые подсвечники и множество другого мусора. Единственное, что там в более приемлемом состоянии – искусственные венки, которые положили сверху после похорон. Кадры с могилы появлись в распоряжении издания. 

Журналисты предположили, что с ноября на кладбище никто из родственников не приходил. На кадрах, которые публиковал приемный сын Джигарханяна можно заметить, что все, что изменилось на могиле – лишь сгившие букеты цветов. 

Ранее медсестра рассказывала, что Татьяна Власова не навещала Джигарханяна в больнице. Более того, вдова не пришла туда даже тогда, когда ей сообщили о смерти артиста. 

Роман ИГНАТОВ

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