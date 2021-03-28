Стало известно только после смерти: как жена жила с Кобзоном

Стало известно только после смерти: о чем жена Кобзона предпочитала молчать
Иосиф и Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вдова артиста из раза в раз удивляла публику новыми признаниями

После того, как не стало Иосифа Кобзона, его супруга начала раскрывать тайны их личной жизни, о которых до этого практически никто не знал. 

Свою третью избранницу артист встретил в начале 70-х годов прошлого столетия. Практически сразу Кобзон понял, что перед ним – его судьба. Скромная, но красивая Нинель тут же растопила сердце певца. 

Также будущей жене Кобзона удалось понравиться семье народного артиста. В 1971 году Иосиф и Нелли поженились. Позже избранница певца подарила ему сына Андрея и дочь Наталью. Но, как выяснилось, есть еще один сын, которого семья Кобзона долгое время скрывала от публики. 

Оказалось, у Иосифа Давыдовича есть приемный сын. Наследник артиста живет в Армении, но иногда приезжает в Россию, чтобы навестить родственников. Сын Кобзона уже давно превратился в взрослого мужчину с сединой на висках. Он почти каждый день отправляет матери роскошные букеты цветов, заставляя Нелли Кобзон чувствовать себя желанной и красивой. 

Кстати, не так давно Нинель Михайловна призналась, что знает, что ее супруг изменял ей. Народный артист все отрицал, но его супруга была точно уверена в его неверности. 

Сначала Нелли не смогла стерпеть измену и ушла от мужа вместе с детьми, но позже все-таки простила своего возлюбленного и прилетела к нему на помощь, когда его привезли на носилках домой из-за приступа радикулита. 

Ранее стало известно, почему Кобзона решили похоронить на обычном Востряковском кладбище. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

В Крыму накажут трех сознавшихся в водной блокаде украинцев

Ущерб полуострову ранее оценили в почти 1,5 триллиона рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей