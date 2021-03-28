Вдова артиста из раза в раз удивляла публику новыми признаниями

После того, как не стало Иосифа Кобзона, его супруга начала раскрывать тайны их личной жизни, о которых до этого практически никто не знал.

Свою третью избранницу артист встретил в начале 70-х годов прошлого столетия. Практически сразу Кобзон понял, что перед ним – его судьба. Скромная, но красивая Нинель тут же растопила сердце певца.

Также будущей жене Кобзона удалось понравиться семье народного артиста. В 1971 году Иосиф и Нелли поженились. Позже избранница певца подарила ему сына Андрея и дочь Наталью. Но, как выяснилось, есть еще один сын, которого семья Кобзона долгое время скрывала от публики.

Оказалось, у Иосифа Давыдовича есть приемный сын. Наследник артиста живет в Армении, но иногда приезжает в Россию, чтобы навестить родственников. Сын Кобзона уже давно превратился в взрослого мужчину с сединой на висках. Он почти каждый день отправляет матери роскошные букеты цветов, заставляя Нелли Кобзон чувствовать себя желанной и красивой.

Кстати, не так давно Нинель Михайловна призналась, что знает, что ее супруг изменял ей. Народный артист все отрицал, но его супруга была точно уверена в его неверности.

Сначала Нелли не смогла стерпеть измену и ушла от мужа вместе с детьми, но позже все-таки простила своего возлюбленного и прилетела к нему на помощь, когда его привезли на носилках домой из-за приступа радикулита.

Ранее стало известно, почему Кобзона решили похоронить на обычном Востряковском кладбище.