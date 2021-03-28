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Основателя "Звуки Му" Александра Липницкого похоронят 30 марта. Об этом сообщила композитор Лада Раскольникова.
Церемонию прощания назначили на 12:00 в храме Святого Николая в Аксиньино. В 13:00 пройдет захоронение на кладбище, а поминки состоятся через час в кафе на Николиной горе. Об этом она написала в "Фэйсбуке".
Напомним, музыкант утонул 25 марта, пытаясь спасти свою собаку. Водолазам удалось найти его тело спустя почти сутки после трагедии.
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