Телеведущий признался, что ребенка они планировали

Счастливый Дмитрий Шепелев не перестает делиться с поклонниками трогательными историями рождения его второго сына на свет. В этот раз телеведущий рассказал, как они с Екатериной Тулуповой приняли решение завести еще одного малыша.

В своих социальных сетях шоумен опубликовал фотографию своей возлюбленной из больничной палаты, поблагодарив ее за смелость и терпение. Оказалось, что Екатерина с легкостью согласилась на рождение второго ребенка, беззаботно ответив "почему бы и нет".

Но Дмитрий не исключает, что это решение могло стать для Тулуповой непростым. Но время для появления малыша на свет было очень подходящим. Да и пара давно хотела вновь почувствовать и применить уже полученный опыт родительства.

"И только сейчас, спустя месяцы глядя на Катю и нашего прекрасного младенца, я осознаю, что за внешней беззаботностью ее "да" стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость – решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца. Спасибо! Я так горжусь тобой! Восхищаюсь! Спасибо за твою красоту",

– написал счастливый Шепелев под постом, посвященном возлюбленной, добавив, что в скором времени они обязательно отпразднуют то самое "почему бы и нет".

Ранее телеведущий показал первое фото с новорожденным сыном.