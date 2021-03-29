"Почему Солнце?!": зрители шоу "Маска" осудили выбор жюри

"Почему Солнце?!": зрители шоу "Маска" осудили выбор жюри
Кадр youtube.com
По мнению интернет-пользователей, Единорог гораздо слабее выбывшего конкурента

В Сети раскритиковали выбор жюри в последнем выпуске телепередачи на НТВ "Маска". В результате вылетела участница "Comedy Club" Марина Кравец, которая скрывалась под маской Солнца.

Ведущий музыкального шоу, Вячеслав Макаров, опубликовал на своей странице в "Инстаграме" очередной ролик и предложил подписчикам поделиться мнениями. Интернет-пользователи были возмущены, что участника, который покинет проект, выбрала дочка певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория. По мнению зрителей шоу, Единорог был гораздо слабее Солнца.

"С кандидатами на голосование полностью согласна, но само голосование... Филя Единорожку протолкнет в финал, лишь бы чадо его не плакало?", – пишет один из подписчиков. 

"Почему Солнце?? Потому что богатенькая капризная девочка не должна плакать....", – возмутился другой комментатор.

"Посадите председателем жюри дочь Киркорова и пусть она рулит... Вот и ваше справедливое жюри... Отдайте приз победителя сразу Единорог и закройте шоу", – высказался еще один пользователь. 


Напомним, ранее внимательные зрители уже рассекретили аутсайдера будущего выпуска. На одном коротком фрагменте, когда выбывший участник стоит рядом с ведущим Вячеславом Макаровым, на мгновенье промелькнули белые крылья Единорога.

Тем не менее, выбыл все же участник под маской Солнца. 

Анна АГАБАБОВА

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