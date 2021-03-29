Наследник заставил телеведущего серьезно волноваться

У Андрея Норкина есть достаточно большая семья. В своих социальных сетях телеведущий иногда рассказывает о жизни своих наследников. В этот раз ведущий шоу "Место встречи" показал успехи своего внука.

На странице телеведущего в "Инстаграм" появился ролик, на котором его дочь Александра сидит рядом со своим сыном Дмитрием, которому совсем скоро исполнится 2 года. Малыш старательно выговаривает слово "мама", чем очень радует не только Александру, но и самого Норкина.

"Ну, наконец-то, созрел! а то я уж волновался!"

– подписал видео журналист, добавив, что теперь со спокойной душой может отправиться на гастроли.

Свежее видео с наследниками телеведущего растрогало его поклонников. "Чудесный малыш. Здоровья всем вашим близким!", "Папина дочь! Очень похожа на вас! А внук заговорит. Мальчики, как правило, часто позже начинают говорить", "Мама – главное слово", "Лиха беда начало. Будет и папа, и деда", "Скоро будет болтать без остановки", "Очаровательный малыш", – написали в комментариях.

Кстати, не так давно в жизни Норкина произошло еще одно радостное событие. Телеведущий рассказал, что приобрел себе новый автомобиль, чтобы ему было удобнее ездить по разным городам.

Ранее ведущий "Места встречи" жестко пошутил об упавшем Байдене.