Поклонники осыпали комплиментами жену и ребенка актера

Народный артист России Дмитрий Певцов поделился с подписчиками своего "Инстаграма" фотографией подросшего сына Елисея. Интернет-пользователи с восторгом встретили кадр с наследником.

Под фотографией советский и российский актер затронул важную тему , указав на необходимость создать программу по развитию позитивного контента для детей и подростков.

"Наши ТВ и интернет сейчас для детской души "страшнее пистолета". Что дети там видят? Мрак, убийства, маньяков, педофилов, "синих китов" и трэш-стримы?!

Конечно, все это можно попытаться запретить. Но, мне кажется, важнее дать что-то свое, наше, полезное, доброе, светлое – то что, необходимо нашим детям сейчас", – высказался Певцов.



Певцов отмечает, что рад, что в нашей стране руководство понимает необходимость освободить время детей для учебы. В некоторых учебных заведениях, например, школьники сдают смартфоны и другие гаджеты на время занятий.

Актер также поделился, что их с Ольгой Дроздовой 13-летний сын сознательно не пользуется социальными сетями, у него простой кнопочный телефон.

"Жизнь – она гораздо интереснее, чем экран смартфона", – добавил артист.

Фотография с женой и ребенком вызвала оживленное обсуждение среди подписчиков, которые не скупились на комплименты: "Какая красивая, Дмитрий, у вас семья!"; "Как сынок вырос!"; "Ольга Дроздова красавица!"; "Прекрасная Семья!"; "Какая Ольга красивая женщина! Талантливейшая!".

Напомним, пара Певцова и Дроздовой уже почти 27 лет в браке. Более 10 лет супруги делали попытки стать родителями. Долгожданный первенец появился, когда родителям было уже больше 40 лет. Его окружили заботой и любовью. Сейчас мальчику уже 13 лет.