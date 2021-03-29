Дмитрий Певцов показал подросшего сына от Ольги Дроздовой

Дмитрий Певцов показал подросшего сына от Ольги Дроздовой
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Фото: Ali Magomedov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники осыпали комплиментами жену и ребенка актера

Народный артист России Дмитрий Певцов поделился с подписчиками своего "Инстаграма" фотографией подросшего сына Елисея. Интернет-пользователи с восторгом встретили кадр с наследником.

Под фотографией советский и российский актер затронул важную тему , указав на необходимость создать программу по развитию позитивного контента для детей и подростков.

"Наши ТВ и интернет сейчас для детской души "страшнее пистолета". Что дети там видят? Мрак, убийства, маньяков, педофилов, "синих китов" и трэш-стримы?!
Конечно, все это можно попытаться запретить. Но, мне кажется, важнее дать что-то свое, наше, полезное, доброе, светлое – то что, необходимо нашим детям сейчас", – высказался Певцов. 

Певцов отмечает, что рад, что в нашей стране руководство понимает необходимость освободить время детей для учебы. В некоторых учебных заведениях, например, школьники сдают смартфоны и другие гаджеты на время занятий.

Актер также поделился, что их с Ольгой Дроздовой 13-летний сын сознательно не пользуется социальными сетями, у него простой кнопочный телефон. 

"Жизнь – она гораздо интереснее, чем экран смартфона", – добавил артист.

Фотография с женой и ребенком вызвала оживленное обсуждение среди подписчиков, которые не скупились на комплименты: "Какая красивая, Дмитрий, у вас семья!"; "Как сынок вырос!"; "Ольга Дроздова красавица!"; "Прекрасная Семья!"; "Какая Ольга красивая женщина! Талантливейшая!".

Напомним, пара Певцова и Дроздовой уже почти 27 лет в браке. Более 10 лет супруги делали попытки стать родителями. Долгожданный первенец появился, когда родителям было уже больше 40 лет. Его окружили заботой и любовью. Сейчас мальчику уже 13 лет. 

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

В Крыму накажут трех сознавшихся в водной блокаде украинцев

Ущерб полуострову ранее оценили в почти 1,5 триллиона рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей