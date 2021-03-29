"Прямо в это место": Баскова били палкой во время репетиций

"Прямо в это место": Баскова били палкой во время репетиций
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У "натурального блондина" была чересчур строгая наставница

Одно время Николай Басков проходил обучение у знаменитой оперной певицы Монсеррат Кабалье. И надолго запомнил, как это было, ведь его даже били палкой.

Строгая наставница не давала спуску владельцу "золотого голоса". Она наказывала подопечного за малейшую провинность.

Тогда уже немолодая дива ходила с тростью. Когда для поддержки переходных нот у российского певца не включались косые мышцы, испанская артистка "подходила, брала свою палку, и вот так, прямо в это место, под диафрагму" ударяла его.

При этом еще и отчитывала. Дива грозно интересовалась, чем думает "натуральный блондин", где у него мозг.

Как-то раз Басков из-за пробок на четверть часа опоздал. Кабалье дождалась его и отменила занятие, распустив всех.

Попытки Николая все же провести репетицию, чтобы напрасно не терять ее, ни к чему не привели. Монсеррат оказалась непреклонна, объяснив, что только так он научиться дисциплине и будет вовремя приходить на свои концерты, признался артист в студии программы "Звезды сошлись".

Басков и Кабалье впервые встретились в Петербурге 15 лет назад. Они вместе исполняли "Аве Мария", и голос россиянина так покорил испанскую гостью, что она позвала его с собой на выступление в Берлине и согласилась научить секретам оперного мастерства.

В начале октября 2018 года Монсеррат Кабалье умерла. Причиной смерти знаменитости стала давняя болезнь.

Фоторепортаж
СМИ: Басков соблазняет Кабалье
<a href="http://www.tden.ru" class=blue>"Твой день"</a> © <a href="http://www.tden.ru" class=blue>"Твой день"</a> ©
<a href="http://www.tden.ru" class=blue>"Твой день"</a> © <a href="http://www.tden.ru" class=blue>"Твой день"</a> © <a href="http://www.tden.ru" class=blue>"Твой день"</a> ©
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

В Крыму накажут трех сознавшихся в водной блокаде украинцев

Ущерб полуострову ранее оценили в почти 1,5 триллиона рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей