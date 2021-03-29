У "натурального блондина" была чересчур строгая наставница

Одно время Николай Басков проходил обучение у знаменитой оперной певицы Монсеррат Кабалье. И надолго запомнил, как это было, ведь его даже били палкой.

Строгая наставница не давала спуску владельцу "золотого голоса". Она наказывала подопечного за малейшую провинность.

Тогда уже немолодая дива ходила с тростью. Когда для поддержки переходных нот у российского певца не включались косые мышцы, испанская артистка "подходила, брала свою палку, и вот так, прямо в это место, под диафрагму" ударяла его.

При этом еще и отчитывала. Дива грозно интересовалась, чем думает "натуральный блондин", где у него мозг.

Как-то раз Басков из-за пробок на четверть часа опоздал. Кабалье дождалась его и отменила занятие, распустив всех.

Попытки Николая все же провести репетицию, чтобы напрасно не терять ее, ни к чему не привели. Монсеррат оказалась непреклонна, объяснив, что только так он научиться дисциплине и будет вовремя приходить на свои концерты, признался артист в студии программы "Звезды сошлись".

Басков и Кабалье впервые встретились в Петербурге 15 лет назад. Они вместе исполняли "Аве Мария", и голос россиянина так покорил испанскую гостью, что она позвала его с собой на выступление в Берлине и согласилась научить секретам оперного мастерства.

В начале октября 2018 года Монсеррат Кабалье умерла. Причиной смерти знаменитости стала давняя болезнь.