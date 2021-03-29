Усыпана цветами: как выглядит могила Райкина спустя 33 года

Усыпана цветами: как выглядит могила Райкина спустя 33 года
Аркадий Райкин. Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники до сих пор не могут смириться с утратой великого артиста

Аркадия Райкина не стало 33 года назад. Народный артист скончался в 1987 году. Однако и по сей день поклонники приходят на его могилу и приносят роскошные букеты цветов.

В Сети появилось свежее видео, на котором показано, как сейчас выглядит могила артиста на Новодевичьем кладбище. На его участке стоит отлитый из бронзы памятник в полный рост. Артист предстает перед поклонниками в своем сценическом костюме и рубашке, а образ дополняет фирменна бабочка. 

Последнее пристанище артиста усыпано цветами. Даже спустя 33 года преданные поклонники несут букеты и свечи на могилу Райкина, которая, к слову, выглядит очень ухоженной. 

@8__leo__8

Великий Аркадий Райкин. #райкин #аркадийрайкин #рекомендации #рекомендации❤️❤️ #врек #артист #юморист #вечнаяпамять #вспомним #великий #тренды #театр

♬ Не во снах - Leo

В комментариях к видео многие выразили сожаление, что гений ушел так рано. 

"Гений, все ушли, жалко всех", – написал один из интернет-пользователей.

Напомним, что Аркадий Райкин скончался в 1987 году. Причиной стали последствия  ревмокардита. Народному артисту было всего 76 лет. 

Эстрадный артист родился еще в Российской империи. Он пережил не только революцию, но и две мировых войны. Эти потрясения не смогли сломить его волю. Несмотря на ужасы военного времени, он продолжал заниматься любимым делом и творить, выступая даже на фронте. 

Его миниатюры и монологи всегда пользовались большой популярностью. Зрители ценили Райкина за его интеллигентный и острый юмор. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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