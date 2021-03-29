Актрису пытаются разыскать судебные приставы

Как себя чувствует тяжелобольная Анастасия Заворотнюк, доподлинно неизвестно. Близкие актрисы неохотно делятся информацией о ее состоянии. В то же время прессе стало известно, что у знаменитости есть некоторые трудности в финансовом плане. Артистка задолжала налоговой службе, и теперь ее долг передали приставам.



Впрочем, сумма оплаты по звездным меркам совсем небольшая. За актрисой телесериала "Моя прекрасная няня" числится задолженность в примерно 80 тысяч рублей. Один счет был не оплачен еще в прошлом году, разбираться со вторым приставы начали пару недель назад.

К слову, это не первые проблемы знаменитости с контрольной инспекцией. Как-то актриса взяла в банке заем в долларах, а после резкого взлета курса расплатиться уже не смогла. Долг погасили, когда Заворотнюк боролась с онкологическим заболеванием.

При этом в должницах ходят и ближайшие родственницы Анастасии. Ее дочь Анна должна более 20 тысяч рублей за коммуналку, а мама Валентина Борисовна не оплатила автомобильные штрафы на сумму в 11 тысяч рублей, пишет издание "СтарХит".

3 апреля знаменитости исполнится 50 лет. В честь юбилея по ТВ покажут новый сериал с Заворотнюк. Телевизионщики хотят поддержать борющуюся с болезнью актрису.