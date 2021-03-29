Больная Заворотнюк задолжала налоговой - СМИ

Больная Заворотнюк задолжала налоговой - СМИ
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Актрису пытаются разыскать судебные приставы

Как себя чувствует тяжелобольная Анастасия Заворотнюк, доподлинно неизвестно. Близкие актрисы неохотно делятся информацией о ее состоянии. В то же время прессе стало известно, что у знаменитости есть некоторые трудности в финансовом плане. Артистка задолжала налоговой службе, и теперь ее долг передали приставам.

Впрочем, сумма оплаты по звездным меркам совсем небольшая. За актрисой телесериала "Моя прекрасная няня" числится задолженность в примерно 80 тысяч рублей. Один счет был не оплачен еще в прошлом году, разбираться со вторым приставы начали пару недель назад.

К слову, это не первые проблемы знаменитости с контрольной инспекцией. Как-то актриса взяла в банке заем в долларах, а после резкого взлета курса расплатиться уже не смогла. Долг погасили, когда Заворотнюк боролась с онкологическим заболеванием.

При этом в должницах ходят и ближайшие родственницы Анастасии. Ее дочь Анна должна более 20 тысяч рублей за коммуналку, а мама Валентина Борисовна не оплатила автомобильные штрафы на сумму в 11 тысяч рублей, пишет издание "СтарХит".

3 апреля знаменитости исполнится 50 лет. В честь юбилея по ТВ покажут новый сериал с Заворотнюк. Телевизионщики хотят поддержать борющуюся с болезнью актрису.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

В Крыму накажут трех сознавшихся в водной блокаде украинцев

Ущерб полуострову ранее оценили в почти 1,5 триллиона рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей