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Анастасия Заворотнюк, доподлинно неизвестно. Близкие актрисы неохотно делятся
информацией о ее состоянии. В то же время прессе стало известно, что у
знаменитости есть некоторые трудности в финансовом плане. Артистка задолжала
налоговой службе, и теперь ее долг передали приставам.
Впрочем, сумма оплаты по звездным меркам совсем небольшая. За актрисой телесериала "Моя прекрасная няня" числится задолженность в примерно 80 тысяч рублей. Один счет был не оплачен еще в прошлом году, разбираться со вторым приставы начали пару недель назад.
К слову, это не первые проблемы знаменитости с контрольной инспекцией. Как-то актриса взяла в банке заем в долларах, а после резкого взлета курса расплатиться уже не смогла. Долг погасили, когда Заворотнюк боролась с онкологическим заболеванием.
При этом в должницах ходят и ближайшие родственницы Анастасии. Ее дочь Анна должна более 20 тысяч рублей за коммуналку, а мама Валентина Борисовна не оплатила автомобильные штрафы на сумму в 11 тысяч рублей, пишет издание "СтарХит".
3 апреля знаменитости исполнится 50 лет. В честь юбилея по ТВ покажут новый сериал с Заворотнюк. Телевизионщики хотят поддержать борющуюся с болезнью актрису.
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