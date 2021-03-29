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Максим Галкин часто показывает, как проходят будни его семьи. Забавные видео всегда набирают много просмотров и вызывают у поклонников улыбку на лице. В этот раз комик опубликовал видео, которое немного смутило фанатов звездного семейства.
Все дело в необычном обращении Лизы к Примадонне. На опубликованном ролике Алла Борисовна восхищается нарядом своей дочери, отмечая, что у нее очень красивые штаны и ботинки. "Кто ж тебе такие тапочки купил?" – поинтересовалась певица.
Ответ малышки не заставил себя долго ждать. "Мамуся! Ты, мамусь, ты", – ответила Лиза, продолжая кружиться в танце.
Однако часть поклонников решили, что девочка назвала Аллу Борисовну "бабусей". Возможно, такое недопонимание возникло из-за плохого звука, но в комментариях все-таки принялись обсуждать, как Лиза называет свою звездную маму.
"Бабуся – это кто?", "Мне тоже послышалось бабуля, специально стала коменты читать, чтоб понять что это было", "Бабуся купила! Ты бабуся! Нормально, все правильно", "Я тоже маму Мамусей зову", "БАБУСЯ",
– написали растерянные подписчики Галкина.
Ранее появились слухи, что юморист специально омолодил Пугачеву для эфира своей передачи. Певица выглядела в разы моложе других гостей студии. Кто-то даже обмолвился, что Галкин запретил операторам снимать его супругу слишком близко.
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