"Бабуся - это кто?": подписчиков смутило обращение дочери к Пугачевой

"Бабуся - это кто?": подписчиков смутило обращение дочери к Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Слова Лизы Галкиной вызвали споры в Сети

Максим Галкин часто показывает, как проходят будни его семьи. Забавные видео всегда набирают много просмотров и вызывают у поклонников улыбку на лице. В этот раз комик опубликовал видео, которое немного смутило фанатов звездного семейства. 

Все дело в необычном обращении Лизы к Примадонне. На опубликованном ролике Алла Борисовна восхищается нарядом своей дочери, отмечая, что у нее очень красивые штаны и ботинки. "Кто ж тебе такие тапочки купил?" – поинтересовалась певица. 

Ответ малышки не заставил себя долго ждать. "Мамуся! Ты, мамусь, ты", – ответила Лиза, продолжая кружиться в танце. 

Однако часть поклонников решили, что девочка назвала Аллу Борисовну "бабусей". Возможно, такое недопонимание возникло из-за плохого звука, но в комментариях все-таки принялись обсуждать, как Лиза называет свою звездную маму. 

"Бабуся – это кто?", "Мне тоже послышалось бабуля, специально стала коменты читать, чтоб понять что это было", "Бабуся купила! Ты бабуся! Нормально, все правильно", "Я тоже маму Мамусей зову", "БАБУСЯ", 

– написали растерянные подписчики Галкина. 

Ранее появились слухи, что юморист специально омолодил Пугачеву для эфира своей передачи. Певица выглядела в разы моложе других гостей студии. Кто-то даже обмолвился, что Галкин запретил операторам снимать его супругу слишком близко. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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