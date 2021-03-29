Причина смерти не сообщается

Скончался советский, российский актер Всеволод Хабаров. Об этом сообщила сценарист Лариса Бравицкая на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Как сообщает создательница легендарного клуба "Маяк", последний раз с Хабаровым они виделись несколько лет назад на встрече однокурсников. У актера был тяжелый период – не хватало денег, поэтому она подрабатывал охранником и иногда снимался в небольших эпизодах.

Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца", – поделилась Бравицкая.

Причина смерти народного артиста не разглашается.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. Сниматься артист начал в первой половине 1980-х, с его участием вышли такие фильмы, как "Глухарь", "Привет с фронта", "Первая конная" и многие другие. Помимо актерской деятельности, он более 20 лет преподавал сценическое движение и пластику.

Самой известной ролью стал вождь ирокезов Расщепленный Дуб в "Зверобое" режиссера Андрея Ростоцкого, который был очень близким товарищем Хабарова. Снимался Хабаров не только как актер, но и работал на фильмах каскадером.

После трагического ухода друга, "вокруг Севы образовалась зияющая пустота, которую за все эти годы так никто и не смог заполнить..".

Напомним, Андрей Ростоцкий трагически погиб во время съемок нового фильма. Он сорвался с 30-метровой высоты. Спасти его жизнь врачи не смогли.

