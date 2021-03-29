Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Умер актер из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фото: pixabay.com
Артисту было 94 года

Ушел из жизни известный российский актер Ян Янакиев. Именитый артист дубляжа скончался на 95-м году жизни в Москве. 

Точная причина смерти не сообщается. О печальном событии написало сообщество "Дубляж" на своей странице в "Фейсбуке". 

Ян Янакиев родился в 1926 году в Париже. Затем перебрался с родителями в Италию. В 1927 году его семья попросила политического убежища в СССР, а в 1934 Янакиев переехал в Москву. 

Лишь в конце 40-х годов прошлого века он закончил ВГИК, а затем начал трудиться в Театре-студии киноактера в Москве, а с 1959 работал в штате киностудии имени Горького.

За свою карьеру он успел сыграть в почти 80 кинофильмах, озвучил более 200 кинокартин. Как правило, играл и озвучивал Янакиев иностранцев и дипломатов. Так, в известной киноленте "Семнадцать мгновений весны" он исполнил роль Дольмана. Также он сыграл в фильмах "Враг народа", "ТАСС уполномочен заявить", "Быстрее собственной тени", "Тихий Дон", "Сказка о потерянном времени" и других. 

Озвучивал "Список Шиндлера", известную "Бондиану" с Пирсом Броснаном, "Людей в черном" и другие иностранные кинокартины. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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