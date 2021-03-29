Американцы раскупили билеты на фильм с Серебряковым

Американцы раскупили билеты на фильм с Серебряковым
Алексей Серебряков. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская кинолента вызвала небывалый ажиотаж

Кинокартина режиссера Ильи Найшуллера "Никто" произвела настоящий фурор в Соединенных Штатах. Этот фильм стал первым по сборам на минувших выходных. Стоит отметить, что с российскими кинолентами такое происходит впервые.

За субботу и воскресенье американцы приобрели билеты в кинотеатры на "Никто" на общую сумму 6,7 миллиона долларов. Таким образом, российский фильм обогнал даже разрекламированный диснеевский мультик "Рая и последний дракон".

Всего за минувший уикенд кинолента обогатила своих создателей на 11,7 миллиона долларов, пишет Variety. Напомним, создание фильма обошлось в 16 миллионов долларов.

Как отмечает портал The Flow, отснятый россиянами фильм впервые взял пальму первенства по сборам. В прошлый раз к лидирующей позиции нашему кино удалось приблизиться аж в 2008-м году. Тогда американцы с большим удовольствием смотрели "Особо опасен" Тимура Бекмамбетова. Однако он занял лишь второе место по итогам выходных.

Главные роли в "Никто" исполнили скандально известный в России артист Алексей Серебряков, а также Боб Оденкерк и Кристофер Ллойд.

Отметим, Серебряков прославился своими жесткими высказываниями о России. Недавно артист вернулся на Родину и тут же нарвался на шквал критики.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Будут до последнего вставлять палки в колеса": санкционные угрозы США оценил эксперт

Нескончаемый поток заявлений об ограничительных мерах против газопровода назвали психологической атакой

В Крыму накажут трех сознавшихся в водной блокаде украинцев

Ущерб полуострову ранее оценили в почти 1,5 триллиона рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей