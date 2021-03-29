Российская кинолента вызвала небывалый ажиотаж

Кинокартина режиссера Ильи Найшуллера "Никто" произвела настоящий фурор в Соединенных Штатах. Этот фильм стал первым по сборам на минувших выходных. Стоит отметить, что с российскими кинолентами такое происходит впервые.



За субботу и воскресенье американцы приобрели билеты в кинотеатры на "Никто" на общую сумму 6,7 миллиона долларов. Таким образом, российский фильм обогнал даже разрекламированный диснеевский мультик "Рая и последний дракон".

Всего за минувший уикенд кинолента обогатила своих создателей на 11,7 миллиона долларов, пишет Variety. Напомним, создание фильма обошлось в 16 миллионов долларов.

Как отмечает портал The Flow, отснятый россиянами фильм впервые взял пальму первенства по сборам. В прошлый раз к лидирующей позиции нашему кино удалось приблизиться аж в 2008-м году. Тогда американцы с большим удовольствием смотрели "Особо опасен" Тимура Бекмамбетова. Однако он занял лишь второе место по итогам выходных.

Главные роли в "Никто" исполнили скандально известный в России артист Алексей Серебряков, а также Боб Оденкерк и Кристофер Ллойд.

Отметим, Серебряков прославился своими жесткими высказываниями о России. Недавно артист вернулся на Родину и тут же нарвался на шквал критики.