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Кинокартина режиссера Ильи
Найшуллера "Никто" произвела настоящий фурор в Соединенных Штатах. Этот фильм
стал первым по сборам на минувших выходных. Стоит отметить, что с российскими
кинолентами такое происходит впервые.
За субботу и воскресенье американцы приобрели билеты в кинотеатры на "Никто" на общую сумму 6,7 миллиона долларов. Таким образом, российский фильм обогнал даже разрекламированный диснеевский мультик "Рая и последний дракон".
Всего за минувший уикенд кинолента обогатила своих создателей на 11,7 миллиона долларов, пишет Variety. Напомним, создание фильма обошлось в 16 миллионов долларов.
Как отмечает портал The Flow, отснятый россиянами фильм впервые взял пальму первенства по сборам. В прошлый раз к лидирующей позиции нашему кино удалось приблизиться аж в 2008-м году. Тогда американцы с большим удовольствием смотрели "Особо опасен" Тимура Бекмамбетова. Однако он занял лишь второе место по итогам выходных.
Главные роли в "Никто" исполнили скандально известный в России артист Алексей Серебряков, а также Боб Оденкерк и Кристофер Ллойд.
Отметим, Серебряков прославился своими жесткими высказываниями о России. Недавно артист вернулся на Родину и тут же нарвался на шквал критики.
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