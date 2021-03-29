Певец ответил на слухи о том, что артистка является чуть ли не главным продюсером

После смерти своего супруга Ирина Круг продолжила дело известного исполнителя шансона. Сейчас артистка блистает на сцене, а в СМИ порой появляются слухи о том, что вдова певца является едва ли не самым главным российским продюсером в этом жанре.

Слухи решил опровергнуть украинский артист Гарик Кричевский. Когда журналисты издания "Вести" у него спросили, мол, правда ли, что Ирина "последние лет 10 верховодит" российским шансоном, певец отметил, что изначально Круг работала официанткой, однако после приглянулась ее будущему супругу, который почти сразу же влюбился в Ирину.

"Она работала у него костюмером. А сейчас жена Круга достаточно популярная певица, но продюсированием она не занимается",

– отрезал исполнитель блатного шансона, назвав слова о "продюсировании" полнейшей ерундой.

Ранее вдова и наследник шансонье решили дать интервью Борису Корчевникову. Так, сын Круга получил от покойного отца памятный подарок, о котором даже мечтать не мог.

Крестный передал наследнику наручные часы певца, тем самым растрогав Александра до слез. Ирина Круг лишь добавила, что ее сын всегда хотел получить эти часы.

Также вдова призналась, почему все-таки развелась с третьим мужем. Круг заявила, что до сих пор не может забыть Михаила, который скончался 1 июля 2002 года в возрасте 40 лет.