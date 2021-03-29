Целый набор диагнозов: сестра Фриске пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Целый набор диагнозов: сестра Фриске пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем
Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Теперь родственнице покойной артистки придется чаще бывать в больницах

Родственница Жанны Фриске очень похожа на нее. Но Наталья решила пойти другой дорогой, поняв, что шоу-бизнес – не совсем для нее. Однако сестра экс-солистки "Блестящих" не забывает следить за своим здоровьем. И, как оказалось, не зря. 

Наталья поделилась со своими поклонниками, что ее давно беспокоят проблемы со спиной и коленями. Из-за этого ей даже пришлось купить специальные ортопедические стельки, которые помогут облегчить боль. 

После походу к врачу Фриске узнала, что у нее плоскостопие. 

"И не только. Меня вчера прям огорчил доктор. Много чего рассказал мне про мое здоровье. И печально, печально", 

– поделилась Наталья в своих "Инстаграм-историях". 

Скриншот instagram.com/friske_natalia

Также сестра артистки начала замечать, что у нее стал часто неметь и бледнеть средний палец на правой руке. Друг Фриске предположил, что виной этому может быть защемление. 

Скриншот instagram.com/friske_natalia

Сейчас Наталье предстоит получить направление на МРТ и к мануальному терапевту, чтобы узнать окончательный диагноз и приступить к лечению.

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Ранее Фриске поделилась свежим фото с возлюбленным. Избранника Натальи тут же начали сравнивать с гражданским мужем ее покойной сестры – Дмитрием Шепелевым. Такие ассоциации Фриске явно не понравились, потому что она мягко намекнула поклонникам, что сравнивать телеведущего и ее мужчину нет смысла. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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