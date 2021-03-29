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Родственница Жанны Фриске очень похожа на нее. Но Наталья решила пойти другой дорогой, поняв, что шоу-бизнес – не совсем для нее. Однако сестра экс-солистки "Блестящих" не забывает следить за своим здоровьем. И, как оказалось, не зря.
Наталья поделилась со своими поклонниками, что ее давно беспокоят проблемы со спиной и коленями. Из-за этого ей даже пришлось купить специальные ортопедические стельки, которые помогут облегчить боль.
После походу к врачу Фриске узнала, что у нее плоскостопие.
"И не только. Меня вчера прям огорчил доктор. Много чего рассказал мне про мое здоровье. И печально, печально",
– поделилась Наталья в своих "Инстаграм-историях".
Также сестра артистки начала замечать, что у нее стал часто неметь и бледнеть средний палец на правой руке. Друг Фриске предположил, что виной этому может быть защемление.
Сейчас Наталье предстоит получить направление на МРТ и к мануальному терапевту, чтобы узнать окончательный диагноз и приступить к лечению.
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Ранее Фриске поделилась свежим фото с возлюбленным. Избранника Натальи тут же начали сравнивать с гражданским мужем ее покойной сестры – Дмитрием Шепелевым. Такие ассоциации Фриске явно не понравились, потому что она мягко намекнула поклонникам, что сравнивать телеведущего и ее мужчину нет смысла.
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