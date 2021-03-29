Детали смерти не известны

На 76-м году скончалась звезда сериала "Сержант милиции", советская актриса кино и театра, Светлана Меньшикова. Данную информацию передает интернет-портал Кино-Театр.ру.

Причины и детали смерти не разглашаются.

Широкую известность Меньшиковой принесла роль кассирши Лели в кино-сериале "Сержант милиции".

Актриса родилась 29 августа 1946 года. Окончив Ленинградский театральный институт, она играла в Тульском драматическом театре им. Горького.

Среди наиболее известных фильмов с ее участием такие кинокартины, как "Обратная связь", "День да ночь", "Возвращение сына" и другие. В конце 1970-х годов артистка оставила карьеру в кино и сконцентрировалась на преподавании.

Ранее стало известно, что актриса Наталья Фатеева, сыгравшая вместе с Меньшиковой в "Обычном месяце", похоже, теперь не сможет передвигаться без костылей. Не так давно она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Из-за занесенной инфекции у актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем.