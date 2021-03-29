Актеру пришлось обнародовать снимки из личной переписки

Сергею Жигунову омрачили семейное торжество. Фото его свадьбы с Викторией Ворожбит наглым образом похитили и хотели продать журналистам. Это вывело из себя знаменитого "гардемарина".

Он сообщил о краже и заявил, что кадры взяты из личной переписки, их "делали для себя". Также актер заявил, что был вынужден обнародовать снимки, и посоветовал всем "беречь свои телефоны".

Поклонники по-разному отреагировали на возмущение кинозвезды. Одни рекомендовали не обращать внимания, "быть выше". Другие отметили, что видели снимки раньше. Третьи поддержали актера, заявив, что кража снимков не этична и противозаконна.

Большинство же подписчиков восхитились актером и его избранницей, пожелав им всего наилучшего. "Вы на этих фото невероятно красивые и счастливые! И очень отрадно вас видеть такими! Жаль, что без вашего ведома, но позвольте другим порадоваться за вас! И оценить, как великолепно вы смотритесь вместе", "Главное – будьте счастливы!!! Остальное – мелочи жизни!!!", "Ох, пусть будет самая большая проблема в Вашей жизни, такие фото, плевать... Огромное количество людей Вас любит...Браво, семья! Будьте здоровы и счастливы!", – написали они.

На странице избранницы актера помещен снимок, на котором запечатлен поцелуй молодоженов. Закрыв глаза, они едва касаются друг друга губами. Под кадром новоиспеченная супруга объявила: "Жигуновы".



На днях сообщалось о публикации снимков со свадьбы Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит. На них была показана рука актера с обручальным кольцом и нежный букет тюльпанов.

О бракосочетании известного актера и журналистки стало известно на прошлой неделе. Торжество было скромным, прошло в узком кругу родных и близких пары. Новая жена взяла фамилию любимца публики.