Жигунов вышел из себя после кражи фото с его тайной свадьбы

Жигунов вышел из себя после кражи фото с его тайной свадьбы
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Актеру пришлось обнародовать снимки из личной переписки

Сергею Жигунову омрачили семейное торжество. Фото его свадьбы с Викторией Ворожбит наглым образом похитили и хотели продать журналистам. Это вывело из себя знаменитого "гардемарина".

Он сообщил о краже и заявил, что кадры взяты из личной переписки, их "делали для себя". Также актер заявил, что был вынужден обнародовать снимки, и посоветовал всем "беречь свои телефоны".

Поклонники по-разному отреагировали на возмущение кинозвезды. Одни рекомендовали не обращать внимания, "быть выше". Другие отметили, что видели снимки раньше. Третьи поддержали актера, заявив, что кража снимков не этична и противозаконна.

Большинство же подписчиков восхитились актером и его избранницей, пожелав им всего наилучшего. "Вы на этих фото невероятно красивые и счастливые! И очень отрадно вас видеть такими! Жаль, что без вашего ведома, но позвольте другим порадоваться за вас! И оценить, как великолепно вы смотритесь вместе", "Главное – будьте счастливы!!! Остальное – мелочи жизни!!!", "Ох, пусть будет самая большая проблема в Вашей жизни, такие фото, плевать... Огромное количество людей Вас любит...Браво, семья! Будьте здоровы и счастливы!", – написали они.

На странице избранницы актера помещен снимок, на котором запечатлен поцелуй молодоженов. Закрыв глаза, они едва касаются друг друга губами. Под кадром новоиспеченная супруга объявила: "Жигуновы".

На днях сообщалось о публикации снимков со свадьбы Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит. На них была показана рука актера с обручальным кольцом и нежный букет тюльпанов.

О бракосочетании известного актера и журналистки стало известно на прошлой неделе. Торжество было скромным, прошло в узком кругу родных и близких пары. Новая жена взяла фамилию любимца публики.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Будут до последнего вставлять палки в колеса": санкционные угрозы США оценил эксперт

Нескончаемый поток заявлений об ограничительных мерах против газопровода назвали психологической атакой

Кому положена повышенная пенсия по старости: разъяснения дал эксперт

Россияне могут сами решить, хотят ли получать в старости больше других

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей