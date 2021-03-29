"Вообще не актуально": Собчак резко высказалась о КВН

"Вообще не актуально": Собчак резко высказалась о КВН
Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущая предрекла проекту незавидную участь

Сегодня на ютуб-канале Ксении Собчак вышло свежее интервью с юмористом Владимиром Маркони. Во время беседы скандально известная блондинка и звезда шоу Comment Out подняли тему, касающуюся дальнейшей судьбы КВН.

Собчак достаточно резко высказалась о телевизионных играх. Ксения предположила, что Маркони вряд ли наблюдает за выступлениями сборных КВН. По мнению бывшей телеведущей проекта "Дом-2", юмористическая передача давно устарела. В ней давно не поднимают таких тем, которые затрагивают актуальные проблемы страны.

"Я считаю, что КВН в 21-м году – вообще не актуально", – отметила блогер.

Ксения заявила, что когда креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов выпустит новое развлекательное шоу, это станет началом конца для Клуба веселых и находчивых. Якобы телевизионные игры окончательно лишатся рейтингов и просмотров.

Собчак добавила, что политика, которой подчиняются редакторы КВН, схожа с деятельностью Главного управления по делам литературы и издательств – центрального советского органа, который осуществлял цензуру.

Маркони поспешил возразить телеведущей. Владимир отметил, что участники игр нередко шутят на злободневные темы. Однако они не обязаны в своих выступлениях поднимать исключительно актуальные вопросы.

Ранее актер Сергей Писаренко предрек незавидную участь КВН. По мнению артиста, проект лишится некоторых команд на Летнем кубке Высшей лиги. Причина кроется в переносе мероприятия в Республику Крым. Ведь далеко не все участники захотят ехать на полуостров, вокруг которого на международной арене разразился настоящий скандал. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость185193
Пожаловаться Ответить
Гость182134
Вааще этот КВН давно пора закрыть! Юмор там давно уже кончился! Шутки плоские и неинтересные! Акромея ихних болельщиков больше никто не смеётся!
Пора закрыть "Первый канал".
Гость182134
Пожаловаться Ответить
Если заметили, все шутки однобокие и строятся исключительно на Маслякове и про Маслякова! Сколько можно?! Надоело одно и тоже слушать!
Гость182134
Пожаловаться Ответить
Вааще этот КВН давно пора закрыть! Юмор там давно уже кончился! Шутки плоские и неинтересные! Акромея ихних болельщиков больше никто не смеётся!
1
новости партнеров
По теме

Банки могут перестать выдавать гражданам кредиты

Рост задолженности россиян по банковским кредитам начинает принимать угрожающие масштабы

Кому положена повышенная пенсия по старости: разъяснения дал эксперт

Россияне могут сами решить, хотят ли получать в старости больше других

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей