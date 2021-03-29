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Сегодня на ютуб-канале Ксении Собчак вышло свежее интервью с юмористом Владимиром Маркони. Во время беседы скандально известная блондинка и звезда шоу Comment Out подняли тему, касающуюся дальнейшей судьбы КВН.
Собчак достаточно резко высказалась о телевизионных играх. Ксения предположила, что Маркони вряд ли наблюдает за выступлениями сборных КВН. По мнению бывшей телеведущей проекта "Дом-2", юмористическая передача давно устарела. В ней давно не поднимают таких тем, которые затрагивают актуальные проблемы страны.
"Я считаю, что КВН в 21-м году – вообще не актуально", – отметила блогер.
Ксения заявила, что когда креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов выпустит новое развлекательное шоу, это станет началом конца для Клуба веселых и находчивых. Якобы телевизионные игры окончательно лишатся рейтингов и просмотров.
Собчак добавила, что политика, которой подчиняются редакторы КВН, схожа с деятельностью Главного управления по делам литературы и издательств – центрального советского органа, который осуществлял цензуру.
Маркони поспешил возразить телеведущей. Владимир отметил, что участники игр нередко шутят на злободневные темы. Однако они не обязаны в своих выступлениях поднимать исключительно актуальные вопросы.
Ранее актер Сергей Писаренко предрек незавидную участь КВН. По мнению артиста, проект лишится некоторых команд на Летнем кубке Высшей лиги. Причина кроется в переносе мероприятия в Республику Крым. Ведь далеко не все участники захотят ехать на полуостров, вокруг которого на международной арене разразился настоящий скандал.
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