Стриженова рухнула в студии передачи "Время покажет" – видео

Стриженова рухнула в студии передачи "Время покажет" – видео
Екатерина Стриженова. Фото: www.instagram.com/ strizhenovae
Неизвестно, получила ли телеведущая какие-то травмы

Екатерина Стриженова оступилась и упала в эфире Первого канала. Неприятный инцидент произошел во время съемок ток-шоу "Время покажет".

В студии передачи речь зашла о воссоединении Крыма с Россией и негативной реакции Украины – Незалежная обвинила нашу страну в "оккупации" полуострова.

На записи видно, как Стриженова достаточно эмоционально высказывается на данную тему. Судя по всему, телеведущая обращалась к одному из приглашенных гостей, который как раз осуждал Россию.

"За что еще мы должны покаяться – после рекламы", – произнесла Екатерина.

После этих слов актриса начала отходить вглубь студии. Видимо, телезвезда забыла о находящемся позади нее пороге. В какой-то момент Стриженова оступилась и рухнула на пол. Момент успел попасть на видео до того, как наступила рекламная пауза.

Стоит отметить – ситуацию осложнил тот факт, что Екатерина выбрала для съемок нового выпуска туфли на высоких каблуках. Неизвестно, получила ли артистка какие-либо травмы.

Кстати, все произошло настолько стремительно, что ни соведущий Стриженовой, ни присутствующие в студии эксперты попросту не успели подхватить падающую звезду. Более того, практически никто не заметил этого момента.

"Блин, сильно так. Надеюсь, без последствий", – написал в комментариях один из пользователей "Ютуб".

Ранее появилась информация о том, что Стриженова озвучила предсмертное желание Василия Ланового. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость185193
Пожаловаться Ответить
Стриженова ,как ведущая полит. токшоу,полнейший НОЛЬ,а может и отрицательная величина!Её уровень это "Доброе утро" или что-то в этом роде.
1
новости партнеров

Банки могут перестать выдавать гражданам кредиты

Рост задолженности россиян по банковским кредитам начинает принимать угрожающие масштабы

Кому положена повышенная пенсия по старости: разъяснения дал эксперт

Россияне могут сами решить, хотят ли получать в старости больше других

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей