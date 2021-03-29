Неизвестно, получила ли телеведущая какие-то травмы

Екатерина Стриженова оступилась и упала в эфире Первого канала. Неприятный инцидент произошел во время съемок ток-шоу "Время покажет".

В студии передачи речь зашла о воссоединении Крыма с Россией и негативной реакции Украины – Незалежная обвинила нашу страну в "оккупации" полуострова.

На записи видно, как Стриженова достаточно эмоционально высказывается на данную тему. Судя по всему, телеведущая обращалась к одному из приглашенных гостей, который как раз осуждал Россию.

"За что еще мы должны покаяться – после рекламы", – произнесла Екатерина.

После этих слов актриса начала отходить вглубь студии. Видимо, телезвезда забыла о находящемся позади нее пороге. В какой-то момент Стриженова оступилась и рухнула на пол. Момент успел попасть на видео до того, как наступила рекламная пауза.

Стоит отметить – ситуацию осложнил тот факт, что Екатерина выбрала для съемок нового выпуска туфли на высоких каблуках. Неизвестно, получила ли артистка какие-либо травмы.

Кстати, все произошло настолько стремительно, что ни соведущий Стриженовой, ни присутствующие в студии эксперты попросту не успели подхватить падающую звезду. Более того, практически никто не заметил этого момента.

"Блин, сильно так. Надеюсь, без последствий", – написал в комментариях один из пользователей "Ютуб".

Ранее появилась информация о том, что Стриженова озвучила предсмертное желание Василия Ланового.