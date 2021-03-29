"Классная пара": Распутина поделилась редким кадром с мужем

"Классная пара": Распутина поделилась редким кадром с мужем
Маша Распутина. Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Супруги снялись в роскошных интерьерах

Маша Распутина уже более 20 лет счастливо замужем за бизнесменом Виктором Захаровым. Певица предпочитает не показывать супруга поклонникам. Однако изредка артистка радует фанатов семейными снимками. Так, звезда опубликовала в "Инстаграм" фото с супругом.

В кадре Распутина и Захаров позируют на фоне роскошного интерьера с колоннами и золотым орнаментом, на стенах красуются портреты, на которых, вероятно, изображена сама певица и ее дочь Мария. Для столь редкого снимка артистка выбрала брючный костюм малинового цвета и безрукавку с мехом на плечах. Бизнесмен же позировал в черном костюме и белой рубашке.

Поклонники пришли в полный восторг, глядя на счастливую пару. Многие подписчики отметили, что супруги прекрасно смотрятся вместе.

"Классная пара, любви и счастья вам", "Ох, как же Вы прекрасны! Загляденье!", "Вы очень красивая пара, дорогая Мария Николаевна!!! У Вас замечательная семья!", "Гармоничная пара",

– подчеркнули интернет-пользователи.

Подписчики не смогли также не обратить внимание на то, как свежо и молодо выглядит 56-летняя знаменитость.

Ранее артистка показала фото семьи в полном составе. В кадре присутствовала и дочь Распутиной и Захарова Мария. У звезды также есть старшая дочь Лидия, родившаяся в гражданском браке с ее первым продюсером Владимиром Ермаковым. Долгие годы знаменитость находилась в напряженных отношениях со старшей наследницей, у которой были проблемы с психическим здоровьем – несколько лет она провела в клинках. Однако родственницам в конце концов удалось примириться.

Полина ИВАНОВА

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