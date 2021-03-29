Три неудачных брака и затворничество: как сложилась жизнь Антонова

Три неудачных брака и затворничество: как сложилась жизнь Антонова
Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Сейчас певец уже практически не появляется на сцене

Популярность Юрия Антонова пришлась на 1980-е годы. Певец смог поразить общественность не только своей харизматичностью, но и прекрасным голосом. Его песни "Отчего", "Золотая лестница", "Я вспоминаю", "Крыша дома твоего" и другие звучали практически из каждого утюга. Несмотря на творческие успехи, артист не смог построить личного счастья.

Первой супругой Антонова стала некая Анастасия. Однажды избранница знаменитости решила переехать в США. Музыкант предложил жене помощь в оформлении документов. Сам Юрий Михайлович тоже планировал перебраться в Америку, но позже передумал. В конечном итоге брак распался.

Вторая жена певца Мила Бобанович была уроженкой Югославии. Возлюбленные познакомились через общих друзей. После свадьбы Антонов принял решение перебраться на родину супруги. Однако вскоре артист понял – таким образом он попросту загубит свою карьеру. Спустя некоторое время звезда вернулась в СССР, а в отношениях с Милой была поставлена точка, передает Woman.ru.

Третьей супругой Юрия Михайловича стала женщина по имени Анна. У пары родилась общая дочь Людмила. Однако и эти отношения закончились разрывом. Бывшая избранница и наследница Антонова переехали в Париж, а музыкант остался на родине.

По некоторым данным, у артиста есть еще внебрачный сын Михаил. Неизвестно, кто является матерью второго ребенка знаменитости. Говорят, что Антонов не поддерживает связи с наследниками.

Сейчас Юрий Михайлович ведет холостяцкий образ жизни. На сцене он уже практически не появляется. От одиночества артиста спасают бездомные кошки и собаки, которых он подбирает на улицах Москвы и отвозит в свой загородный дом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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