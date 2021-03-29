Артист находится в тяжелом состоянии из-за недавнего инфаркта

Российский музыкант, фронтмен популярной группы "Старый приятель" Александр Зарецкий впал в кому после перенесенного коронавируса. Об этом стало известно сегодня 29 марта.

Исполнитель народных хитов "Московская любовь" и "Не плачь" в настоящее время находится в коматозном состоянии. Известно, что Зарецкий недавно перенес инфаркт, о чем сообщил в социальных сетях продюсер Данил Масловский.

По словам продюсера, исполнитель находится в коме с 26 марта. В настоящий момент он лежит в одной из столичных больниц.

"Ждем хороших новостей, а Сашке – сил, чтобы вернуться к нам", – написал Масловский на своей странице в официальной сети Facebook.

Как отмечает "Российская газета", Зарецкий подхватил коронавирусную инфекцию еще в конце прошлого месяца. Из-за болезни музыкант вынужденно отменил свое концертное выступление с группой "Старый приятель", которое должно было состояться в марте на площадке "Главклуба" в Москве. Среди приглашенных исполнителей значились Валерий Сюткин, Сергей Мазаев и остальные популярные исполнители.

Еще двумя неделями ранее артист рассказал в социальных сетях своим поклонникам, что стал жертвой "пули короны", основной удар которой приняли на себя легкие. По этой причине выступление "Старого приятеля" было отложено на 10 марта.

Известно, что 23 марта Александру Зарецкому исполнилось 53 года.

Ранее российский телеведущий, журналист Иван Ургант рассказал телезрителям о своем состоянии после заражения коронавирусной инфекцией. Шоумен признался, что неважно себя чувствует и страдает от одиночества, так как проводит дни на самоизоляции в Подмосковье, где у него имеется дачный участок.