Вдова выиграла суд против оклеветавшей Талькова сестры Азизы

Вдова выиграла суд против оклеветавшей Талькова сестры Азизы
Игорь Тальков. Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина должна получить около 100 тысяч рублей

Вдова Игоря Талькова Татьяна Ивановна засудила сестру певицы Азизы. В орган государственной власти жена покойного музыканта обратилась после того, как родственница артистки сделала громкое заявление о барде.

В июне 2019 года в эфир вышла передача, посвященная Талькову. Гостями шоу стали Азиза и ее сестра. В эфире проекта женщины рассказали, что в 1990-е годы Игорь Владимирович попытался свести артистку с криминальным авторитетом для интима.

Эти слова повергли супругу музыканта в шок. Татьяна Ивановна посчитала, что репутация ее мужа была очернена. Женщина подала иск в Останкинский суд, в котором потребовала взыскать с телеканала и родственницы Азизы один миллион рублей. Но тогда Тальковой отказали.

Позже вдова барда направила апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Здесь ей удалось добиться справедливости. Вышестоящая инстанция обязала телеканал и сестру певицы выплатить по 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

По словам пресс-секретаря Татьяны Ивановны Ирины Красильниковой, женщина рада, что смогла защитить честь и достоинство супруга. Однако до сих пор никто так и не возместил морального вреда и не принес извинений, передает "Московский Комсомолец".

Вполне возможно, что жене Игоря Владимировича придется вновь обращаться в суд, чтобы добиться получения денег от обидчиков.

Кстати, стоит отметить, что Талькова не предъявила сестре Азизы счет за судебные издержки. Речь идет об оплате независимой экспертизы, которая показала, что на самом деле покойный музыкант не пытался "продать" Азизу бандиту. 

Ранее стало известно, зачем женщины собираются на месте захоронения Талькова и целуют крест. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Акиншин В.Н.
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ОПять не обойду, и не имею права не рассказать ПРАВДУ: та тетрадь, это Отчёт Ф.Юсупова и Акиншина И.М. по работе там по Золотому ЗАПАСУ и не вернули всем РОССИЯНАМ и по банковским дорев-м!!!
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