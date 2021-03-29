По некоторым данным, певице должны доплатить более 200 тысяч рублей

Ирина Понаровская добилась от Пенсионного фонда России увеличения размера выплат. Артистка выиграла судебный процесс, который был инициирован в октябре прошлого года.

Напомним, ранее Понаровская потребовала у ПФР включить в ее трудовой стаж семь месяцев работы в Краснодарской филармонии. Там Ирина Витальевна выступала в период с августа 1982 по апрель 1983 года.

В итоге суд встал на сторону артистки. Певице должны не только увеличить стаж деятельности, но и доплатить 240 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Никаких официальных комментариев пока получено не было.

По некоторым данным, каждый месяц знаменитость получает пенсию в размере пяти тысяч рублей. После разрыва с третьим супругом – врачом Дмитрием Пушкарем, певица была вынуждена обеспечивать себя самостоятельно. Однако имеющихся денег едва хватало на жизнь и оплату коммунальных услуг за квартиры, расположенные в Московской области и Эстонии.

На доходы звезды также негативно повлияла пандемия COVID-19. 67-летняя артистка хотела возобновить свои выступления, однако из-за введенных ограничений ей пришлось самоизолироваться дома.

Ранее появилась информация о том, что Понаровскую обвинили в похищении ребенка. Некая женщина по имени Марина Гарбовская заявила, что певица вместе со своим бывшим мужем Вейландом Роддом-младшим незаконно забрала у нее маленькую дочь Анастасию.