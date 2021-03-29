В деле гибели артистки, скорее всего, поставят точку

14 августа 2020 года общественность потрясла новость о смерти Валентины Легкоступовой. Трагедия произошла после того, как певица поскользнулась в ванной и ударилась головой. Долгое время родственники звезды в произошедшем винили ее супруга – яхтсмена Юрия Фирсова. Наконец-то судмедэкспертиза, которая должна поставить точку в этом громком деле, готова. СМИ узнали, что говорится в документе.

Так, журналисты сообщают, что главный судмедэксперт столицы и один из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского подписали документ с результатами экспертизы о настоящих причинах смерти исполнительницы хита "Ягода-малина". Специалисты, по данным источников журналистов, пришли к выводу, артистка скончалась от полиорганной недостаточности. Этот недуг проявляется в нарушении функций нескольких органов и, в случае с певицей, его причиной стало многолетнее злоупотребление алкоголем. Последней каплей для необратимого процесса стала травма головы.

"Признаков насилия или ошибочных действий врачей специалисты не нашли", – сообщают журналисты.

Теперь ответственность за поиск виновных в трагедии лежит на Следственном комитете. Однако поскольку следователи не установили никакого криминального характера, в скором времени дело, скорее всего, будет закрыто, передает "Коммерсантъ".

Теперь адвокат Фирсова Евгений Бобков надеется, что правоохранители поставят точку в деле смерти Валентины Леонидовны, а имя его подопечного перестанут очернять.

А вот дочь Легкоступовой Анэтта Бриль, которая не раз заявляла о виновности яхтсмена в ее смерти, может быть привлечена к ответственности за хищение документов вдовца. Фирсов уже якобы подал соответствующее заявление. Девушка же обвинения отрицает.

После кончины знаменитости ее имущество поделили на четыре части. Наследниками стали сам Фирсов, Бриль, сын певицы Матвей, а также ее мать. Однако спустя некоторое время яхтсмен обнаружил, что у него пропал портфель с важными документами. Мужчина уверен, что к этому причастна Анэтта.

Ранее стало известно о том, как выглядят внучки покойной Легкоступовой.