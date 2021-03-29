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На личной инстаграм-странице София Ротару опубликовала снимок с супругой сына Руслана Светланой Евдокименко. Фотографию артистка выложила в честь дня рождения невестки.
На снимке София Михайловна и Светлана лучезарно улыбаются на камеру, прижавшись друг к другу головами. Для фотосессии певица выбрала наряд нежно голубого цвета с замысловатыми узорами. Евдокименко же отдала предпочтение темной одежде.
Под кадром Ротару пожелала избраннице сына счастья, здоровья, а также взаимной любви. При этом женщину звезда ласково назвала "Светочкой".
Поклонники исполнительницы хита "Белая зима" пришли в восторг, глядя на трогательную фотографию. Ведь далеко не каждая невестка может похвастаться прекрасными отношениями со свекровью.
"Какие вы красотки", "Две шикарные женщины", "Как классно смотритесь. Как две подруги", "Такая чудесная семья!", – написали пользователи Сети.
Некоторые обратили внимание на внешнее сходство Ротару и Евдокименко.
"Даже похожи между собой! Особенно носами. Как мама родная и дочь. Как приятно видеть такие фото, где семья на первом месте", - прокомментировал один из подписчиков.
Напомним, у певицы есть единственный сын Руслан. Наследник появился на свет в браке артистки и музыканта Анатолия Евдокименко в 1970 году.
Руслан и Светлана подарили Софии Михайловне двоих внуков. В 1994 году родился Анатолий, а в 2001 году – София.
Ранее Ротару показала, как выглядит ее 27-летний красавец-внук.
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